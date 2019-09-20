中評社香港9月20日電／42%學生與25%教師現情緒問題 教聯會籲教局發指引支援



反修例風波不斷，縱暴派企圖通過罷課、“人鏈”等方式，千方百計將政治帶進校園，荼毒千萬學子。教聯會本月初進行問卷調查，發現近九成學校沒有學生參與罷課，惟47%學校指校園氣氛因近期的政治事件而受到負面影響，個別學生及教師出現情緒問題的分別有42%及25%。該會建議，教育局應定期向學校發出指引、成立跨專業團隊加強支援，共同應對社會事件對學校的挑戰。



教聯會9月初向全港中小學發出問卷，一周內收到168所中小學校長的回覆，結果顯示，89%學校指過去一星期沒有學生參與罷課。





證“全港罷課行動”失敗



教聯會主席黃錦良表示，大部分學校均有序展開新學年，顯示所謂“全港罷課行動”失敗，而大部分教師均緊守崗位，形容他們能夠守護教育界這片淨土。



調查中，有18所中小學回覆指有學生罷課，即平均每校不足10人，其罷課或相關行動的形式包括往圖書館自修、於禮堂聚會、於校內外示威或築人鏈、向同學派發絲帶或傳單等。



調查同時發現，75%學校或辦學團隊不接受學生罷課。有學校回應指，縱使罷課亦“鼓勵學生回校上課，不影響學習為前提”、“需要家長書面同意才接納”、“原則上不鼓勵”等。若遇到學生罷課的情況，逾六成學校表示教師會與學生傾談；逾五成半學校會由社工跟進輔導；另有約半數學校指會制定相關指引及向家長發出信函。