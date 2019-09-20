美国华盛顿特区发生枪击事件

中評社北京9月20日電／据央视新闻消息 当地时间9月19日晚，据当地媒體报道，美国华盛顿特区西北部发生一起枪击事件。警方声明：此次事件中共6人中枪，其中1人死亡，1人处于危急状态，其他情况稳定。伤员均已送入医院救治。



（来源：央视新闻移动网）