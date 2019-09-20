桃園拜廟近百人相挺　蔡英文開心感謝

蔡英文到桃園明倫三聖宮參香，並在廟宇開講，還不忘開鄭文燦玩笑，直說市長夫人漂亮，市長要減肥一下。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月20日電（記者 黃文杰）蔡英文上午來到桃園虎頭山明倫三聖宮參香，隨即在廟宇跟鄉親開講，她高度肯定民進黨桃園市長鄭文燦做的各項建設進步，外商回台加碼投資桃園最有感，還以“春江水暖鴨先知”來比喻，桃園就是那隻鴨子。而到今年為止，台商回來投資已經超過6000億元（新台幣），加上前瞻等計劃，今年會是台灣投資規模大爆發。



蔡英文今天行程都在桃園，第一站出席捷運綠線GC03標暨桃園鐵路地下化桃園車站先期工程開工祈福典禮、第二站到明倫三聖宮參香，下午還會視察“中路二號社會住宅”以及參訪“2019桃園設計獎” 興光堡壘青年創藝聚落。



桃園今天轉陰冷，還下著雨，不過仍有百名鄉親，來虎頭山明倫三聖宮來挺蔡英文，會場高喊“2020、台灣會贏”。蔡英文依序上2樓參香後，再到1樓大殿致詞。



鄭文燦每天的市長行程，市長夫人林俞汝很少會陪同，不過第一場捷運綠線開工祈福典禮，鄭文燦夫婦就一起亮相。蔡英文開場還小小開了玩笑，直說鄭文燦旁邊站了“一位很漂亮的女生”，這麼漂亮太太“市長要減肥一下”，蔡替鄭轉述“市長正在減肥”。



針對網路嘲諷蔡英文下鄉，到廟宇參香都沒人到場，蔡英文上午拿起麥克風，對著廟宇擠滿鄉親，說出她的心聲。



她說，今天下雨，原本以為廟外面來沒幾個人，心想會被笑：“我拜廟都沒有人喔”，但是一進來，就發現裡面好多人，感謝鄉親熱情相挺。



蔡英文提到第一場出席，參加軌道建設開工典禮，總規模達2300億元，“中央政府”決定資源協助每個縣市，桃園市所得到資源協助都是比較多，因為桃園是快速發展中的城市，要讓桃園“轉大人”轉得更順利。

