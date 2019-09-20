財爺料5年收地逾700公頃

政府將會積極考察個別農地是否可以用來建設公共房屋，“如有需要，就引用條例收地。”圖為新界東北新古洞北新發展區。 （資料圖片） 中評社香港9月20日電／若有需要引例收農地建公屋 施政報告將推房策具體方案



覓地建屋是特區政府工作的重中之重，財政司司長陳茂波日前接受媒體訪問時表示，未來5年有多個收地項目陸續展開，估計共收地超過700公頃。此外會積極考察個別農地是否可以用來建設公共房屋，“如有需要，就引用條例收地。”他又透露，10月中旬，行政長官的施政報告會就土地房屋政策提出更具體的方案。



特區政府上周將空置稅刊憲，又迅速回應民建聯提出的“引用《收回土地條例》建公屋”的建議，外界預計港府未來將大規模調整土地與房屋政策。



對此，陳茂波日前在接受內地《環球時報》訪問時回應說，空置稅是去年6月提出的，“這是我們下大決心去推的。空置稅的政策目標是讓已經建好的房子盡快投放到市場供大眾使用。”





盼空置稅助速推單位入市場



根據2019年6月底的統計數字，未來3年到4年的新盤潛在供應是9.3萬個單位，其中1萬個已經蓋好。香港現在私人住宅的供應目標是每年1.35萬個單位，他說：“1萬個建好的單位是一個很大的數字，所以我們希望通過空置稅把它盡快推向市場。”



陳茂波強調，土地房屋是香港社會最痛也是最大的民生問題，一定要下大決心把它做好。“我們以前曾用《收回土地條例》收回土地，以後會繼續用。”未來5年，政府要使用條例去收地的多個項目陸陸續續要鋪開。一個是粉嶺北、古洞北新發展區，另一個是洪水橋新發展區，第三個是元朗南新發展區，此外還要收一些私人擁有的地去做基建。