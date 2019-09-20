未爆冷，LPR“降息”，房貸利率將調整

中評社北京9月20日電／9月20日，據全國銀行間同業拆借中心公布的數據，1年期LPR為4.20%，較上一次報價降低5個基點；5年期以上品種維持在4.85%。



今年8月17日，央行宣布以公開市場操作利率（主要指中期借貸便利MLF利率）為“錨”，貸款市場報價利率按加點形成的方式，向全國銀行間同業拆借中心報價。8月20日出爐的新LPR首次報價顯示，1年期LPR為4.25%，較貸款基準利率低10個基點，較原LPR降6個基點；5年期以上LPR為4.85%。



全球降息潮下，LPR、MLF等利率報價被視為我國貨幣政策“風向標”。此前，兩筆MLF在本月到期後或是未續作，或是等價縮量續作，均未下調利率，已引發貨幣政策寬鬆預期降溫。此前一天降息央行名單再擴容，美聯儲、巴西、沙特、約旦、阿聯酋及中國香港等貨幣當局紛紛降息，中國央行通過逆回購淨投放1700億元，逆回購利率仍未生變，市場都將目光聚焦在20日LPR報價。



業內對本次LPR報價利率下調已有預期。民生銀行首席研究員溫彬對新京報記者分析稱，LPR報價的兩部分中，政策利率沒變，銀行點差部分主要受報價行負債成本、供求關係、風險溢價等因素影響，在央行持續加大市場流動性、特別是本周通過降准使銀行負債成本回落後，可能會在銀行新一輪報價中有所體現，因此預計LPR會小幅下降。



中信證券研究所副所長明明認為，在LPR新報價機制下，MLF與LPR的利差也並非恒定不變，月度報價會根據資金成本、市場供求和風險溢價等因素定價。LPR首次報價下行幅度小，1年LPR報價4.25%，與1年期MLF操作利率（3.3%）利差仍然在95bps，與1年期貸款基準利率9折的3.915%利差仍有33.5bps。理論上1年LPR與1年期MLF利率利差仍然存在最大33.5bps的壓縮空間。因而在動用降息工具前，仍然可以通過進一步壓縮LPR與MLF利率的利差的方式來引導貸款利率下行。



對購房者來說，LPR還關係著房貸利率。據央行規定，今年10月8日，即國慶假期後第一天，房貸利率將參照LPR定價。



新京報記者近日從多家銀行獲悉，已有銀行明確房貸利率將與LPR掛鈎，不少銀行則還未下發相關通知。另據消息稱，北京地區首套房利率在LPR的基礎上上浮不低於55個基點，二套房不低於105個基點。若按9月20日5年期以上LPR計算，北京地區個人房貸浮動下限為5.4%，二套房浮動下限為5.9%。據新京報記者了解，目前銀行首套房利率普遍在4.9%基準上上浮10%，為5.39%；二套房普遍上浮20%，為5.88%，“新的報價和目前水平不會相差太大。”多銀行員工稱。



（來源：新京報）