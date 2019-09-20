茅台集团原总经理刘自力被逮捕

中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司黨委原副書記、副董事長、總經理劉自力。（圖片來源：百度百科） 中評社北京9月20日電／9月20日，据最高检消息，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司黨委原副书记、副董事长、总经理刘自力涉嫌受贿一案，由贵州省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。经贵州省人民检察院指定，由黔南州人民检察院审查起诉。日前，黔南州人民检察院依法以涉嫌受贿罪对刘自力作出逮捕決定。案件正在进一步办理中。



3天前，9月17日，据贵州省纪委监委消息：日前，经贵州省委批准，贵州省纪委监委对中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司原总经理刘自力严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。



经查，刘自力违反政治纪律，在组织对其问题调查核实时，与相关人员串供，对抗组织审查；违反组织纪律，利用职务上的影响违规在干部的职务晋升工作中为他人谋取利益；违反廉洁纪律，利用职权违规为他人获得茅台酒经营权，大搞权色交易；违反国家法律法规，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，涉嫌受贿犯罪。



刘自力身为黨员领导干部、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司主要负责人之一，严重违反黨的纪律和国家法律法规，且在黨的十八大后不收敛、不收手、不知止，应予严肃处理。根据《中国共产黨纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经省纪委常委会省监委委务会会议研究並报省委批准，決定给予刘自力开除黨籍处分，按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。



刘自力已于2015年8月卸任茅台集团总经理，至今已4年。



据公开资料，刘自力是茅台集团的“老人”，生于1955年，是贵州仁怀人，16岁即进入茅台酒厂工作，曾任贵州茅台酒厂（集团）公司工会主席、副总经理。



1998年，原习酒公司被茅台集团兼並后，刘自力即被派往习酒，担任该公司的董事长及总经理，任职十余年。2010年5月回到茅台集团，出任贵州茅台集团旗下上市公司贵州茅台酒股份有限公司总经理，次年10月被任命为贵州茅台集团副董事长，后任贵州茅台集团总经理。

