洪秀柱喊話：吳敦義應一起下來選“立委”

洪秀柱接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月20日電（記者 倪鴻祥）外傳中國國民黨主席吳敦義有意列不分區“立委”第1名，搶攻“立法院”院長。將參選台南市第六選區“立委”的黨前主席洪秀柱今天上午喊話表示，她覺得吳敦義也應一起下來選，去艱困的選區打一仗，但這要尊重吳的意願。



洪秀柱上午與台北市議員羅智強、游淑慧、不分區“立委”童惠珍在台北大安捷運站十字路口開舉行記者會並街頭開講，希望台北鄉親能幫她向台南市第六選區的親朋好友拉票。



對於吳敦義可能列不分區“立委”第1名，洪秀柱表示，既然是傳聞，就是尚未證實，但她倒是覺得吳應也一起下來選，去艱困的選區打一仗，但這要尊重吳的意願。



對於吳敦義該去哪一個艱困選區參選？洪秀柱指出，例如去台南，像嘉義也很累，大家一起來，吳敦義跟她一樣年輕，相信體力也比她好。



媒體詢問，國民黨大選參選人、高雄市長韓國瑜的“韓粉”是否為國民黨未來成敗關鍵？她說，希望“韓粉”對韓的熱情能夠外溢擴大，相信只要“韓粉”有這種智慧和認知，就會成為韓勝選的關鍵力量。



對於韓國瑜的民調呈現國民黨還不夠團結？洪秀柱認為，還要再加強團結，現在的努力都還不夠，一直要到投票為止，絕不放棄。