22位專家觀影《決勝時刻》

《決勝時刻》劇照。（图片来源：新京报） 中評社北京9月20日電／由中共北京市委宣傳部、博納影業聯合攝制，何冀平、黃建新、王青偉編劇，黃建新監制導演，寧海強共同導演的電影《決勝時刻》於9月20日上映。影片講述1949年，黨中央領導人進駐北京香山，在國共和談破裂背景下，全力籌劃建立新中國。影片中既有對歷史宏大敘事的多層面展示，也不乏對毛主席等黨中央領導人生活化一面的細致刻畫，情感充沛，表現細膩。



19日，慶祝中華人民共和國成立70周年獻禮影片《決勝時刻》在北京舉行專家研討會，北京市委宣傳部副部長、北京市電影局局長陳名傑，北京市委宣傳部影視處處長霍志靜及中國文藝評論家協會、中國電影家協會、中國文聯電影藝術中心等行業專家、《決勝時刻》電影主創組成了22人專家團，在觀影後對影片進行了點評及提出建議，新京報記者揭秘影片拍攝幕後，及分享《決勝時刻》真實的觀影體驗。



生活化：呈現領袖生活和情感世界



從十年前黃建新執導的《建國大業》到今年的《決勝時刻》，不僅是導演本人，包括曾多次飾演毛澤東、周恩來、劉少奇、任弼時等中央領導人的演員唐國強、劉勁、劉沙、王健等人也都再次回歸重聚。



談及兩部影片的異同，黃建新表示，雖所講故事發生的時間節點有所重合，但無論是敘事方式還是人物塑造，兩部電影在藝術創作上都有所不同。黃建新用“大事不虛，小事不拘”來形容《決勝時刻》的影片創作，他坦言，影片根據史實做了一部分藝術加工，但所有細節都有據可循，黃建新希望觀眾能夠在《決勝時刻》中看到領袖不常見的生活化的一面。



在拍攝《決勝時刻》時，黃建新將創作重點集中在塑造人物上：“何冀平老師寫人物是數一數二的，對人物有了聚焦，我們導演創作的維度就寬了，很多可能性也就出現了。前期溝通時，何冀平說有一個想法，就是寫幾個毛主席身邊的年輕人，比如他身邊的警衛隊長、小戰士、還有毛主席的小女兒，這些看似平常人身上不平常的故事讓我們很興奮，我們希望這個電影喜怒哀樂都有。”

