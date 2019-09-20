賀軍科：深化改革　搞活基層

中評社北京9月20日電／9月16日至18日，共青團中央書記處第一書記賀軍科赴廣東調研團的基層建設工作。期間，中央政治局委員、廣東省委書記李希與賀軍科就共青團工作深入交換意見。



賀軍科在廣州市第十六中學調研時指出，初中是團隊銜接的關鍵階段，共青團要認真履行全團帶隊責任，把最優秀的幹部派去做少先隊工作。要著眼增強共青團員先進性和少先隊員光榮感，探索構建黨團隊一體化培養、階梯式成長的工作體系；要在立德樹人的總體格局中找准少先隊工作定位，注重政治啟蒙，從小培養符合共產主義道德要求的價值觀念；要不斷提高少先隊工作專業化水平，採取有效激勵措施，大力加強少先隊輔導員隊伍建設。



在廣州市海珠區琶洲建設者之家，賀軍科與來自多個行業的普通青年及基層團幹部交流。他指出，青年之家怎麼建，青年最有發言權。要主動適應青年分布聚集的新變化，發揮青年之家組織平台作用，引導青年建功立業，服務青年成長需求。



賀軍科走訪了深圳市福田區石廈青年驛站，與落腳在這裡的來深求職畢業生拉起了家常。他肯定了青年驛站服務青年發展需求、服務黨政人才戰略的作用，要求團組織多做雪中送炭的服務，增強對青年的吸引凝聚，引導青年感黨恩跟黨走。



在前海深港青年夢工場，賀軍科與粵港創業青年座談交流。他勉勵粵港兩地青年，要吃苦奮鬥、開拓眼界、敢於拼搏、善作善成。團組織要進一步為青年優化創新創業環境，搭建更廣闊的舞台。



調研期間，賀軍科要求廣東團省委、深圳團市委，要按照《中共中央國務院關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》對改革創新群團組織的新要求，夯實基礎、搞活基層，注重組織力、引領力、服務力的協同，敢闖敢試、大膽實踐，努力為全團改革探路，不斷開創生動工作局面。



（來源：中國青年網）

