昆曲《牡丹亭》亮相荷蘭

中評社北京9月20日電／受邀於海牙中國文化中心，蘇州昆劇院19日晚在海牙演出《牡丹亭》精華版，受到當地觀眾熱烈歡迎。



蘇州昆劇院此次與荷蘭Groundbreakers現代舞團進行嘗試性聯合演出，共同演繹《牡丹亭》中的經典片段《游園驚夢》。感情充沛的現代舞和“百戲之祖”昆曲相遇碰撞出富於創意的藝術火花。



演出中，杜麗娘入夢前的一段雙人現代舞，以充滿張力的肢體語言表達了對愛情的渴慕；大提琴旋律的加入豐富了配樂情感的表達；投影的運用使舞台上人物的刻畫在視覺上變得更加細膩且更具衝擊力。



通過這種嘗試性聯合演出，觀眾們不僅可以欣賞到昆曲中最為精粹的中國藝術元素，還能感受到西方現代舞蹈與音樂的獨特魅力，多維度感受這段經典愛情故事。演出結束時，全場起立，掌聲雷動。



蘇州昆劇院院長蔡少華在接受記者採訪時表示，此次與荷蘭舞蹈團的合作體現出中華文化的開放、自信與包容，在保留東方審美基本基因的前提下，融入了文化的多樣性，融入了當今時代特色。



Groundbreakers舞團負責人許村鬆認為，昆曲是東方審美的標杆之一，它的表達是含蓄的，而現代舞是外放的，此次與蘇州昆劇院的合作使他重新找到自己藝術靈感的根，那就是尋求東西方藝術更多的審美結合。



荷蘭觀眾利安娜·羅斯第一次觀看中國傳統戲劇，她表示，自己為劇中男女主人公的故事所打動，演員的唱腔和動作非常優美。



（來源：新華網）