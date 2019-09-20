斷交骨牌效應？吳釗燮：四南太邦交國沒問題

吳釗燮。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月20日電（記者 黃筱筠）對於一週斷了兩個太平洋邦交國，剩下的四個南太邦交國諾魯、馬紹爾群島、帛琉跟吐瓦魯是否也會有骨牌效應？“外交部長”吳釗燮下午表示，有關亞太地區四個邦交國，在週一跟索羅門群島斷交後，我們要求重要人士進行密切溝通與了解，看是否有其他徵候，雖然有些小小徵候，但諾魯、帛琉、馬紹爾、吐瓦魯等都四個南太邦交國沒有問題。



吳釗燮在宣布與吉里巴斯斷交記者會後，並回答記者提問。



吉理巴斯由33個大小島嶼組成，陸地面積共811平方公里，分布於360萬平方公里海域，是世界最大的珊瑚環礁島國，人口約11萬人。



一週內，台灣接連失去2個太平洋“友邦”，吉里巴斯與台斷交後，台灣邦交國數量降至15個；台灣目前的太平洋“友邦”僅剩帛琉、諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島。



至於是什麼小小徵候？吳釗燮則說，無法跟你講詳細情形，我們看徵候會看執政者或是企業界，有沒有跟中國密切往來。現在這四個國家跟我們非常密切，新選出來的諾魯“總統”已經洽談何時來訪問台灣，吐瓦魯新任總理出爐後，駐吐國大使也跟政界人物、新“國會議員”一一去恭喜，獲得資訊非常寶貴，吐國新當選的總理對我們非常友好，會跟這些政界都保持良好溝通。



傳出中國十一之前還會持續奪取台灣邦交國，借此打壓“台獨”，吳釗燮表示，的確有看到一些情資，但是大家可以看到公開資料，中國對香港、台灣議題，都說該鬥爭就要鬥爭，但是細節情資，他沒掌握。



他表示，週一索羅門發生斷交，他說應該沒有問題，大家感覺有骨牌效應，“但是索國之後，吉里巴斯“總統”，就決定要跟著一起走”，這幾天事情發生快速，我們透過相應情資比對，大使館做了最後努力。

