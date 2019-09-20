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泰國總理巴育會見宋濤
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2019-09-20 14:25:03
中評社北京9月20日電／9月19日，泰國總理巴育在曼谷會見中聯部部長宋濤。
宋濤說，中泰兩國傳統友好。習近平主席和巴育總理就中泰關係發展達成重要共識。中共願與泰主要政黨落實好兩國領導人共識，促進“一帶一路”框架內務實合作，維護多邊主義，堅持自由貿易，共同維護地區和平穩定。
巴育高度評價泰中合作取得的豐碩成果，支持兩國執政黨加強合作，引領泰中關係，堅持以規則為基礎的多邊貿易體系，維護地區和平穩定，推動中國—東盟關係好上加好。
（來源：人民日報）
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