韓郭難整合　羅智強：初選砍過頭難善了

台北市議員羅智強。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月20日電（記者 倪鴻祥）鴻海創辦人郭台銘宣布不連署參選，但遲未答應與中國國民黨參選人、高雄市長韓國瑜會面。台北市議員羅智強今天接受中評社訪問時表示，其實郭在這局面已經以“中華民國”為重退出選舉了，大家別再對郭有太高的期待。



羅智強今天上午與自動請纓獲提名，到台南市第六選區參選“立委”的前主席洪秀柱冒雨到台北市捷運大安站十字街頭舉行記者會，台北市議員游淑慧、不分區“立委”童惠珍到場相挺，羅智強會後接受中評社訪問。



趙少康在節目裡爆料，連署刊登“韓郭合”的31名國民黨大老之中，有些人跟郭要過錢，數目都很大，很不正常，其中一名大老向郭台銘要的錢，比趙以前所有選舉募得款的錢還要多，但趙沒有進一步透露姓名及金錢的數目。



羅智強對此認為，趙少康這樣爆料，當然一定會對國民黨造成傷害，但又能怎麼辦？只能說一句話“早知如此，何必當初？”其實早在3、4個月以前，他就一直呼籲初選期間“砍過頭”絕對沒有這麼好善了，所以前陣子各方陣營的火氣愈來愈大，出手愈來愈重，都到失控的程度。



他舉例，31位大老到底誰拿了郭台銘的錢等等後續的風波，就是當初初選期間“砍過頭”、大家出手過重的後遺症所造成的，這不是勾手指頭就能煙消雲散的，所以需要時間消化，大家必須向前看。



他強調，郭台銘宣布退黨時國民黨的回應其實很不好，就是出來講話的都講得很兇、很難聽，只有洪秀柱呼籲不要口出惡言，要自我反省；也就是說，在選舉大局的過程裡，多克制一點，明天就會少見一些像是哪個大老收錢這種爆料。現在再去探討會有多大傷害，其實於事無補，因為傷害已造成了，只能想辦法讓時間消化，這也是一個警惕，就是大局為重，希望大家在“中華民國”為重的目標下，大家一起來努力。



他指出，今天要選的人是韓國瑜，所以韓要更多的努力，想辦法消弭、化消掉初選過程中累積的問題，這需要要給韓一些時間，至於郭台銘退出大選，已經為“中華民國”的大局做出最大的讓步了現在比較重要的是儘可能消弭過去的恩怨，盡最大努力化解彼此歧見。



“馬家軍”羅智強勸國民黨，並不是每一個人都是馬英九，會把受委屈的事往肚子裡吞，雖說傷害是相對的，不會只有郭台銘受傷，韓國瑜、朱立倫也都有受傷，但郭比較霸氣一點，而已退選已經仁至義盡了，所以大家別再對郭有太高的期待。



至於前“立法院”長王金平的態度？羅智強認為，王的影響力不會是0，但不會是這場選舉的關鍵，王若執意參選，只剩去掛親民黨的牌了，當然會對國民黨一定有影響，但王對選舉的影響不會比郭台銘大，郭都退選了，王若堅持參選，就抱以尊重與祝福，以平常心看待、全力面對，畢竟“中華民國憲法” 規定，參選是人民的權利。