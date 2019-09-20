吳釗燮稱中國衝擊印太戰略　美國會有回應

吳釗燮。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月20日電（記者 黃筱筠）索羅門群島與台灣斷交前夕，美國曾發聲挺台，這次與吉里巴斯斷交美方是否會有相關作為？“外交部長”吳釗燮下午表示，最近這段時間台灣與友好。理念相近國家都保持密切關係，這些資訊都同時跟他們分享，他們也跟我們分享，與太平洋國家合作都非常密切。看到中國對印太戰略的衝擊，相信美國會有回應。



吳釗燮下午1時召開記者會，宣布與吉里巴斯斷交，會後回答記者提問。



吉里巴斯由33個大小島嶼組成，陸地面積共811平方公里，分布於360萬平方公里海域，是世界最大的珊瑚環礁島國，人口約11萬人。



一週內，台灣接連失去2個太平洋邦交國，吉里巴斯與台斷交後，台灣邦交國數量降至15個；台灣目前的太平洋“友邦”僅剩帛琉、諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島。



吳釗燮說，但每個國家考量不同，到底其他國家怎麼反應，他現在無法預期。不過，若是看到中國對印太戰略的衝擊，相信美國會有回應。吉里巴斯在太平洋所佔的海域非常大，對於自由印太戰略有非常嚴重衝擊。中國威權主義積極在太平洋地區擴張，會有嚴重後果，如果看到積極擴張，大家應該攜手合作阻止威權主義。



再度被問到一週斷交兩個邦交國，是否考慮負起政治責任？吳釗燮說，這個答案跟上次一樣，作為政務官要負起必要責任，他不會迴避，但去留要交給長官決定。另外對於其他邦交國積極作為，他聲明提到“外交部”責任要鞏固既有邦交關係，也要拓展跟非邦交國家的關係，有意義的國際動作去擴展。



他強調，非邦交國家關係要透過不同方式跟各界說明，例如跟歐洲之間關係有很大進展，接下預期會有更好進展。跟美國關係包括“總統”過境、軍售等都有長足進展；台灣在參加國際組織時，跟中南美洲等非邦交國家，國會議員都會發言力挺台灣。我們會持續努力鞏固邦交國關係，會用積極貢獻與國際貢獻方式得到國際支持。