全球寬鬆故事未完　人民幣資產持續“吸金”

中評社北京9月20日電／不到兩個月，美聯儲再次降息。面對經濟承壓但財政空間受限的局面，全球貨幣寬鬆似乎已變成“一次無法降落的飛行”，美聯儲這次降息既不是開頭，也不會成為結尾。



分析人士指出，2019年以來全球市場上演史上罕見的“股債雙牛”，本質上是流動性造牛。當前，全球貨幣政策距離正常化漸行漸遠，“股債雙牛”的邏輯和根基依舊存在，全球主要央行降息的故事還將繼續講下去。這當中，人民幣資產將因估值窪地的特征受到全球資金追捧。考慮到債券收益率已低，股票的相對性價比逐漸凸顯，機構稱A股市場上低估值龍頭、高成長性高股息的品種具備更好表現空間。





一次無法降落的飛行



北京時間19日凌晨，美聯儲將聯邦基金利率目標區間下調25個基點至1.75%至2.00%，是7月議息會議後實施的第二次降息。作為“超級星期四”的重頭戲，美聯儲的動作沒有超出市場預想的戲碼，也如期引來了一眾央行的跟隨。在美聯儲降息之後，已有巴西、沙特、約旦、阿聯酋、印尼、卡塔爾等多個央行跟進。



美聯儲二度降息，連帶一眾其他央行的呼應，成為全球降息潮愈演愈烈的生動寫照。據不完全統計，從年初約旦打響“第一槍”開始，迄今為止全球已有30多個國家和地區降息。



毫無疑問，新一輪貨幣寬鬆大潮已經形成。但不少人心生疑惑，貨幣寬鬆趨勢能持續多久？繼續放鬆空間還有多少？



研究人士指出，這是一輪低起點的放鬆，全球利率本就處在低位，降息之後政策空間將越發逼仄。同時，降息頻次變密，說明全球經濟下行壓力加大。面對經濟承壓但財政空間受限的局面，全球貨幣寬鬆似乎已變成“一次無法降落的飛行”。特朗普一再“叮囑”美聯儲更快放鬆，歐央行在上周“三箭齊發”，印度央行年內已降息四次……貨幣政策距離正常化漸行漸遠，市場已開始討論美聯儲重啟QE還要多久。