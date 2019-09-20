全球生態危機！北美洲鳥類50年少近30億隻

中評社香港9月20日電／科學家今天說，美國與加拿大的鳥類數量驟降，自1970年來減少29%，相當於近30億隻，研究結果顯示全球普遍出現生態危機。



法新社報道，草原鳥類消失的數量最多，主因草地與大草原流失、農地擴大，加上殺害蟲的農藥用量增加，影響整個食物鏈。 不過，出現在更多棲地的森林鳥類與物種，即廣棲性物種（habitat generalist），數量也減少。



中央社援引報道，美國康乃爾大學鳥類學家羅森柏格說：“我們觀察到全球各地也出現類似情況，著重發展農業與土地使用改變，已對這些鳥類數量構成壓力。”



這篇研究報告刊登在“科學”（Science）期刊，主要共同作者羅森柏格說：“現在，我們放眼望去都是玉米田與其他農作物田地，一切都經過消毒與機械化，根本沒有鳥類、動物與自然生存和發展的空間。”



數量流失的鳥類有超過90%屬於12個物種，包括麻雀、鶯、黑鳥與雀類。 其餘地方也觀察到鳥類數量流失狀況，尤其是在法國，法國全國生物多樣性觀察站估計，草原鳥類在1989年到2017年減少約30%。



路透社報道，喬治城大學喬治城環境倡議主任馬拉說：“我們要傳達的主要訊息是，我們研究結果跟最近其他研究一樣，有愈來愈多證據顯示昆蟲、兩棲動物與其他類群減少，表示出現普遍生態危機。” 馬拉說：“鳥類是典型的環境健康指標，像是煤礦坑裡的金絲雀，牠們是在告訴我們，必須趕快採取行動，確保地球可以持續讓野生動物與人類生存。”