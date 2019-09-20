零邦交怎麼辦？吳釗燮：不會討論這個問題

吳釗燮。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月20日電（記者 黃筱筠）蔡英文2016年上任以來，已經斷交7個邦交國，媒體詢問是否有設定調整外交作為的底線？“外交部長”吳釗燮下午表示，目前我們沒有討論這類議題，無論哪個邦交國都對我們很重要，我們會鞏固，善盡社會責任，把每個邦交國當成重要關係處理，“非邦交國也會有實質關係的進展，這也是我們的責任”。



至於被問到現在只剩下15個邦交國，是否做好“零邦交”的應對？吳釗燮則說，“任何的“外交部長”不會坐在這裡跟你討論這個問題”。



吳釗燮在下午1點召開記者會，宣布台灣與吉里巴斯斷交，接著回答記者提問。



吉里巴斯由33個大小島嶼組成，陸地面積共811平方公里，分布於360萬平方公里海域，是世界最大的珊瑚環礁島國，人口約11萬人。



一週內，台灣接連失去2個太平洋“友邦”，吉里巴斯與台斷交後，台灣邦交國數量降至15個；台灣目前的太平洋“友邦”僅剩帛琉、諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島，這四個國家加起來只有約12萬人。



雖然吳釗燮強調，其他4個太平洋邦交國關係穩定，媒體則詢問另外11個邦交國目前狀況？吳釗燮表示，另外有幾個邦交國關係，像是中南美洲、教廷等關係，“我們非常努力要求駐館清查政界、企業界與中國往來有沒有頻繁”，我們都非常重視邦交國關係。