上海市出台進一步促進外商投資意見

中評社北京9月20日電／近日，上海市人民政府發布《關於本市進一步促進外商投資的意見》（簡稱《意見》），從進一步擴大對外開放、進一步吸引外商投資和進一步保護外商合法權益三個部分，形成26條措施。



在進一步吸引外商投資部分，《意見》提出13條措施，數量之多足以凸顯其重要性。其中一大亮點是“支持外商投資企業依法依規在主板、科創板、中小企業板上市、在新三板掛牌以及發行公司債券等方式拓展融資渠道”。



前海開源基金首席經濟學家楊德龍對《證券日報》記者表示，本次《意見》是上海在促進外商投資領域的又一重大舉措，立足推動形成全方位高水平開放新格局。



“國內的股票和債券市場，主要服務於國內的企業。受監管限制等原因影響，外商投資企業在A股上市或通過發行債券來融資相對困難。本條政策表態支持外商投資企業在中國上市融資，對於外資企業融入中國市場是重大利好。”楊德龍進一步表示。



談到此條措施出台的背景，中國國際經濟交流中心經濟研究部研究員劉向東對《證券日報》記者表示，制定出台符合上海實際的配套政策措施，有助於確保明年1月1日起施行的《外商投資法》執行到位。



上海一直走在我國開放的前沿。上海市商務委發布的數據顯示，今年1月份至8月份，上海新設外資項目、合同外資金額和實到外資金額繼續保持快速增長態勢，同比分別增長了47.8%、9.6%和13.4%；新增跨國公司地區總部31家，亞太區總部18家，研發中心10家。截至8月底，上海累計吸收合同外資金額已突破5000億美元大關，累計實際利用外資超過2500億美元，穩居全國前列；共引進跨國公司地區總部701家，亞太區總部106家，研發中心451家，進一步鞏固內地跨國公司地區總部和外資研發中心數量最多的城市地位。這是外資繼續看好中國、看好上海的有力證明。