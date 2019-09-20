香港消防處追查3名＂內鬼＂以正視聽

中評社香港9月20日電／近期，亂港派不斷散播謠言稱8月31日太子站“有人死亡”，香港消防處19日召開記者會，第四度嚴正澄清，並指出，有三名“自稱消防員”的男子違紀公開消防內部紀錄文件，用錯誤言論誤導公眾，消防處正追查三人身份。



據《大公報》報道，近日，網上有謠言稱8月31日晚港鐵太子站曾“死人”，香港多部門已經聯合澄清當天太子站無人死亡。然而，亂港派還是持續炒作事件誤導公眾。日前，反對派議員楊岳橋與三名自稱“現職消防處人員”的男子，違紀公開披露當晚事故紀錄，用“紀錄曾多次修改”來質疑消防處。



香港消防處19日召開記者會，第四度就此事嚴正澄清。香港消防處副消防總長（總部）陳慶勇稱，該三人對事件一知半解，便作出解讀及質疑，“污蔑前線消防及救護工作”。消防一直主動澄清事件，希望公眾不要妄自猜測及誤解事件。當晚的行動紀錄涉及大量專門用語及行動資料，若有人不熟悉當晚行動細節、事件背景下作出片面解讀，既不負責任，也會造成不必要誤會。



香港消防處表示，這三人未經授權下公開內部文件，並發放有誤導成分及不準確資料，已違反消防條例規定。消防處已展開內部調查，追查三人身份，深入調查後將再決定懲罰等詳情。



陳慶勇稱，事發當晚現場“兵荒馬亂”，前線同事短時間內處理大量資訊，並以速記、符號等方式記錄資料，或出現不清楚的地方。事後通訊中心連日翻聽逾千條錄音，以作出補充或修訂，例如“拼錯詞”等。他指，相關工作費時，目前仍在進行。



9月10日，香港警務處、消防處、醫管局及港鐵公司代表曾聯合召開記者會，澄清8月31日太子站無人死亡。香港消防處高級助理救護總長羅信堂表示，有關太子地鐵站傷者人數，初步點算估計10名傷者，再次點算確定為7名傷者。他指出，“有些個案市民並無受傷，或經初步檢查後不需要救護服務，因此消防處沒有將這些市民列入太子站傷者人數中。”



近期，亂港派不斷利用太子站事件製造煽暴借口。甚至在站外設立“靈堂”。而《大公報》記者9日到太子港鐵站採訪時，不少途人對亂港派的做法表示不滿。在附近工作的李小姐說，她最討厭暴徒破壞港鐵站設施及縱火等，嚴重影響市民的出行方便，希望警察嚴正執法。



（來源：海外網）

