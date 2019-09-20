台北市台澎金馬同鄉會贊嘆大陸科技飛速發展

台北市台澎金馬各縣市同鄉會總幹事聯誼會參訪團在國家大數據（貴州）綜合試驗區展示中心參觀（來源：華夏經緯網） 中評社北京9月20日電／9月17日至22日，應北京市台聯邀請，台北市台澎金馬各縣市同鄉會總幹事聯誼會參訪團一行24人抵達貴州，進行為期6天的參訪交流活動。



據北京市台聯相關負責人介紹，此次活動是第10次邀請該同鄉會參訪團參訪大陸，這也是北京市台聯在海峽兩岸新形勢下，秉持“兩岸一家親”的理念，充分發揮廣泛聯絡和團結大陸、島內、港澳和海外的台灣同胞的獨特優勢，積極為京台經貿、文化等領域交流合作搭橋鋪路。



此次赴貴州參訪，以“我和我的祖國”為主題，旨在見證貴州當地文化“老樹發新芽”，科技“新樹深扎根”，各民族和睦相處、和諧發展的良好局面，使台胞親身感受祖國70年的變化和成就。



活動首站是赴貴陽國家大數據中心——南方基地參觀。



貴州是中國首個大數據綜合試驗區。據了解，2015年7月9日，一根跨越了北京與貴州之間2200多公里的距離的特殊網絡虛擬專線，在貴州貴安新區的國家旅遊大數據庫災備中心機房內建成。這條專線實現了國家旅遊局北京機房與貴州災備中心數據的同步傳輸和異地備份。



近年來，貴州省依靠其得天獨厚的優勢，不斷加快大數據產業布局，已有200多個大數據信息產業項目簽約落戶，阿里巴巴、騰訊、華為、蘋果等大型企業搶灘貴州發展，大數據在貴州遍地開花。



台北市台澎金馬同鄉會一行依次參觀了“數字中國貴州方案展區”“數化萬物智在融合展區”“雲上築夢 躬身耕耘展區”“未來已來展區”和“智慧體驗區”五個展區，分別就貴州大數據發展的歷程和頂層設計以及綜合試驗區推進情況；貴州·中國南方數據中心示範基地建設情況；大數據與實體經濟、民生服務、社會治理、精准扶貧和鄉村振興等領域融合情況；工業互聯網、AI人工智能、區塊鏈、5G發展情況；大數據企業創新發展、創新產品以及國際合作方面的發展情況、數博大道建設等情況進行了深入了解。

