醫院集會煽仇警 “保港”促炒“黑醫護”

中評社香港9月20日電／在連月的暴力事件中，部分所謂“專業人士”罔顧專業操守撐暴，包括有醫護人員聯同街外人在公立醫院內舉行集會及默站，散播仇警言論，令市民擔憂因政見不同而受到不合理、不人道的治療和對待。“保衛香港運動”昨日一行50人到醫管局請願，批評身為醫生和護士的公職人員，不應在工作崗位帶有明顯的政治立場，要求醫管局徹查和解僱那些違反專業守則、發佈仇警言論的黑心醫護。



“保港運動”指出，近期多次有醫護人員及街外人在公立醫院內舉行集會及默站，其中不少人戴上黑色口罩和頭盔，更有人就真相未明的“傷眼女士”事件，以紗布遮蓋右眼，未審先判地仇視警方執法。這些醫護更不斷高叫“香港警察，知法犯法”、“警察暴力，可恥至極”等口號。





散播白色恐怖打壓異己



團體直指，有關人等破壞醫院寧靜環境，更明顯地站在破壞香港法治、擾亂社會秩序的黑衣暴徒一方，“把恐怖主義和氛圍帶入醫院，打壓異己，企圖在醫院內製造白色恐怖。令到身心已疲憊不堪的病人恐怕因政見不同而受到不合理、不人道的治療和對待。”



團體並引述早前網上流傳一段“伊利沙伯醫院註冊護士”所發表的仇警言論，聲稱如果有警察入院，“我一定喪搓（心外壓急救）你，做OT（職業治療）唔落麻醉藥”，令人擔心這些醫護人員會做出“靠害病人”的無恥行為。



團體強調，公立醫院並非舉行公眾集會的合適場地，身為醫生和護士的公職人員更不應在工作地方帶有明顯的政治立場，“我們強烈要求醫管局盡快停止一切有損病人權益、嚴重精神虐待病人的政治活動在醫院內進行，並盡快徹查和解僱那些違反專業守則、發佈仇警言論的黑心醫護人員。”



（来源：文匯報）



