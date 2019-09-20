“香港：事實與真相”主題邊會在日內瓦舉行

中評社北京9月20日電／聯合國人權理事會第42次會議正在日內瓦舉行。中國常駐日內瓦代表團和中國聯合國協會18日舉行“香港：事實與真相”主題邊會，邀請有關專家集中介紹發生在香港的持續已100多天的修例風波的真實情況。多個國家駐日內瓦外交官、有關國際組織和非政府組織官員等約100人參加了會議。



清華大學港澳研究中心主任、中國法學會香港基本法澳門基本法研究會會長王振民在發言中說，正是根據香港基本法，香港居民才開始真正享有比歷史上任何時候都更為廣泛的權利和自由。香港警察是世界上最專業的警隊之一，執法非常克制，說他們過分使用武力，完全沒有道理，也不符合事實。當前局勢根本無關人權，當務之急、最核心的問題就是迅速制止暴力，不能縱容、支持任何暴力。



深圳大學港澳基本法研究中心主任、法學院教授鄒平學在會議上表示，過去三個月來，香港不斷出現癱瘓公共交通、圍堵政府部門、毀壞公物、衝擊警方防線、暴力襲警、污損國旗國徽的行為。非法集會示威和暴力活動給香港造成巨大經濟損失，也讓香港的國際聲譽受到嚴重損害。任何一個熱愛香港、關心香港的人都應當向一切暴力行為和暴力分子說不，都應當堅定支持特區政府和特區行政長官為恢復法治秩序採取的各種舉措。



上海國際問題研究院港澳研究室主任張建在發言中表示，持續了三個多月的香港修例風波讓香港陷入社會動蕩，而外部勢力的介入、慫恿甚至幕後操縱，加劇了香港局勢的惡化。以美國為首的外部勢力，大力干預香港事務，試圖將香港作為與中國進行大國博弈的籌碼。希望關注、關心香港局勢的有識之士能夠認清當前香港局勢的本質，而不是受一些充滿偏見的輿論及一些偏見人士的影響。



（來源：新華社）