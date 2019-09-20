藍委重批　蘇貞昌：吉里巴斯斷交很意外

蘇貞昌接受藍委賴士葆質詢。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月20日電（記者 洪德諭）台灣20日與南太平洋島國吉里巴斯斷交，一周內斷交2國。中國國民黨“立委”賴士葆下午在“立法院”質詢指出，馬英九8年任內僅斷交1國，蔡英文4年就斷交7國，批為了選舉犧牲台灣國際、外交空間。“行政院長”蘇貞昌也坦承，吉里巴斯斷交讓他很意外，面對外交處境艱難應一體團結對外並更努力。



賴士葆並抨擊，每每斷交，政府只會震怒罵老共自己都不檢討，蔡英文為了拚選舉拼命戳老共可以不要戳嗎？為了選舉、選票犧牲台灣國際、外交空間，他具體要求蔡英文應道歉，吳釗燮應下台，全世界找不到一個部長，斷了5個邦交國還聞風不動。



“立法院”20日邀請蘇貞昌等列席報告明年度總預算案編製經過並備質詢，“立委”則聚焦於斷交一事。



賴士葆在質詢一開始就先問，為何“外交部長”吳釗燮沒有出席？“立法院長”蘇嘉全搶先替蘇貞昌解釋，說吳釗燮有重要的事情要處理，有跟他請假，“外交部”也有派次長徐斯儉出席。



針對斷交，賴士葆批評，“外交部”每年增加預算，民進黨4年已斷交7國斷交，與陳水扁、馬英九相比斷交第一名，“外交部長”變成斷交部長。



賴士葆詢問，一個一個邦交國斷交怎麼辦？蘇貞昌回答，吉里巴斯一夕之間與台灣斷交讓他很意外，這不是民主國家常態，面對外交處境艱難應一體團結對外並更努力。



賴士葆也舉例，蔡英文4年斷交了7國，馬英九8年僅斷交了1國，蘇貞昌則說，因為馬英九認同九二共識，接著補上一句一國兩制，賴士葆回擊，沒講過的話不要亂塞。