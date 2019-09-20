朱立倫啟動全台輔選行程　首站力挺洪秀柱南征

中評社台北9月20日電／前新北市長朱立倫將在22日啟動全台輔選行程，第一站將以台南女婿身分，力挺參選台南第6選區“立委”的前國民黨主席洪秀柱，隔週將拉回台北市、新北市，為黨籍“立委”參選人站台。



民進黨已完成75個區域“立委”選區提名布局，國民黨則有4選區尚未提名，2020“立委”選戰人選大致就定位，選戰即將開打。



中央社報道，不過，有國民黨內人士坦言，雖鴻海創辦人郭台銘宣布不選2020“總統”，郭陣營和黨中央、國民黨“總統”參選人韓國瑜陣營之間仍處於緊張關係，許多“立委”參選人考量到選區內有郭粉也有韓粉，兩邊都不敢得罪。



該人士說，在此情況下，不少“立委”參選人反映說，朱立倫成藍營最大公約數，也是他們盼優先幫忙輔選的選項。



據了解，朱立倫將啟動全台輔選行程，22日將南下出席洪秀柱南征造勢大會，用行動力挺洪秀柱；朱立倫隔週也規劃跟新北“立委”參選人聯合造勢，以及為台北市“立委”參選人站台。



知情人士也提到，朱立倫18日曾到苗栗拜訪基層，前後任苗栗縣長劉政鴻和徐耀昌難得同框，主要就是因朱立倫與兩人皆有交情，加上苗栗縣議長鍾東錦居間穿針引線，才讓兩人放下過去恩怨，為國民黨勝選而團結，讓地方紛紛讚朱立倫是最強黏著劑。

