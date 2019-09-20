馬來西亞遭煙霾籠罩致171萬學生停課

（圖片來源：東方IC） 中評社北京9月20日電／馬來西亞煙霾持續惡化，停課學校與學生數目也與日俱增。據馬來西亞《星洲日報》19日報道，馬教育部當天傍晚宣布全國5個州區包括雪蘭莪、布城、吉隆坡、檳城以及沙撈越的2646所學校將於20日繼續停課，受影響的學生多達171.5萬人。



上周二馬來西亞教育部宣布，一旦空氣污染指數超過200點，各州教育局可自行決定是否宣布受影響地區的學校停課，直到空氣質量恢復正常為止。按照馬來西亞環境部門的空氣污染指數分類，指數位於101至200屬於“不健康”，201至300屬於“非常不健康”。“透視大馬”19日稱，煙霾不僅導致學校停課，還導致馬來西亞一些機場因為能見度太低而大量延遲或取消航班，其中霹靂州首府怡寶機場已在18日和19日連續取消了所有航班。



印度尼西亞的林火近幾個月持續肆虐，連累馬來西亞、新加坡等鄰國遭受煙霾污染。法新社19日稱，煙霾每年都在東南亞發生，但今年是2015年以來最為嚴重的一次。外界擔心，林火導致的煙霾會加劇全球變暖。目前馬來西亞煙霾嚴重的地區已開始進行人工降雨，但預計要到月底季風轉向後，“迷霧圍城”的情況才可能徹底好轉。



（來源：環球網）

