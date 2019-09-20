解放軍校級軍官團訪問日本

中評社北京9月20日電／日本笹川和平財團19日在東京舉行招待會，歡迎中國人民解放軍校級軍官團訪問日本。



新華社東京9月19日報道，此次訪問活動是笹川和平財團、笹川日中友好基金同中國國際戰略學會共同開展的兩國防務交流項目的一部分。該項目自2001年啟動以來，已有152名日本自衛隊軍官和228名中國人民解放軍軍官訪問對方國家。雙方互訪活動在2012年2月後一度中止，後於去年4月重新啟動。



笹川和平財團會長田中伸男當晚致辭說，日中校級軍官交流事業不僅為兩國防務部門相關人員提供相互理解的平台，而且有助於加深日中兩國人民互信。



中國人民解放軍校級軍官訪日團團長、中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋延超說，2019年對中日兩國而言都是不平凡的一年，新中國即將迎來70華誕，日本則邁進“令和”時代，兩國關係在這一年取得新的發展。希望代表團此次訪日能夠增進相互間了解，促進雙方友誼和合作，願中日中青年軍官互訪交流項目能夠成為中日友好的重要橋梁，成為兩國關係發展的寶貴財富。



中國駐日本大使孔鉉佑指出，當前中日兩國和中日關係站在新的歷史起點，兩國領導人已就構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識。為落實這一共識，建立符合新時代的安全關係，需要雙方不斷貢獻新智慧、新力量。他希望在各界的共同努力下，包括防務交流在內的中日關係能夠始終沿著正確軌道穩定發展，為維護世界和平、促進共同發展發揮重要作用。