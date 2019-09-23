汪毅夫：“空襲福建”的記錄和記憶

汪毅夫（來源：資料圖） 中評社北京9月23日電（作者 汪毅夫）聽說，台灣近日出了一條“出口轉內銷”的“新聞”，語涉“空襲福建” 的狠話。在我的見聞和經歷裡，有近70年前發生的“空襲福建”的記錄和記憶。



二戰時期，日本陸軍和海軍的航空隊在台灣各設有基地。1943年1月2日，日機30架空襲福建戰時省會永安城區和城郊，擲彈百餘枚，炸毀房屋百餘間，死傷20餘人；同年11月4日，日機16架再次空襲福建戰時省會永安，擲彈135枚（多數為500磅以上的炸彈），炸毀房屋978間，炸死無辜平民600多人；同年11月5日，日機空襲福建長汀，轟炸傷亡人數100 多人。日本鬼子罪大惡極！



1950年3月3日，“蔣機在福州投燃燒彈”。由於當年福州城區多用木板建房，“蔣機” 的轟炸引起大火，造成福州市民生命和財產的重大傷亡和損失；1954年9月7日，“蔣機轟炸福建晉江、南安等縣，據事後調查，共炸死居民18人” ；1954年9月11日，“蔣機大編隊轟炸廈門，投下數枚2000磅炸彈” 。我也曾見“空襲福建”的“蔣機”被福建人民防空部隊擊傷擊落的記錄。如，1954年9月12日，“駐廈門解放軍擊落擊傷蔣機3架”。我從小生長在廈門，當1954年是4歲的孩子。聽到空襲警報就和家人躲避在一樓房角，驚恐萬狀，留下驚嚇的童年記憶。



製造“出口轉內銷”的“新聞”、語涉“空襲福建”狠話的那厮聽好了，多行不義必自斃。用台灣俗話說，惡人講惡話必有惡報。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）