蔡英文：遺憾吉里巴斯選擇去做中國的棋子

蔡英文。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月20日電（記者 黃文杰）針對吉里巴斯共和國今天宣布與台灣終止外交關係，蔡英文下午在桃園結束視察行程，親自發表談話，她表示，選舉剩下100多天，中國在這個時刻密集打擊我們的原因，目的只有一個，就是想扭轉“總統”大選的戰術，我們只能選擇一個會向中國低頭的“總統”。



她強調，對於吉里巴斯政府所做的決定，我們覺得非常遺憾，他們選擇了放棄一個真誠的朋友，而選擇去做中國的棋子，我們覺得是一個很大的錯誤。



蔡英文說，她在這裡代表“中華民國台灣”，堅定告訴中國，對於一國兩制，我們答案只有三個字就是“不可能”！這些鴨霸式的、惡霸的壓迫，不會讓台灣人放棄堅持。



蔡英文今天行程都在桃園，第一站出席捷運綠線GC03標暨桃園鐵路地下化桃園車站先期工程開工祈福典禮、第二站到明倫三聖宮參香，下午視察“中路二號社會住宅”以及參訪“2019桃園設計獎” 興光堡壘青年創藝聚落，府方通知最後一站，會針對吉里巴斯共和國斷交發表談話。



蔡英文說，對於“中華民國台灣”跟吉里巴斯斷交的這件事情，我們政府全程都有掌握，而且我們的外交團隊也都盡了最大的努力，對於吉里巴斯政府所做的決定，我們覺得非常遺憾，他們選擇了放棄一個真誠的朋友，而選擇去做中國的棋子，我們覺得是一個很大的錯誤。



她說，現在距離“總統”大選只剩下100多天，也是中國在這個時刻密集打擊我們的原因，我要告訴大家，從我們所掌握的資訊，在選舉之前的這段時間，中國會持續的有很多的打壓跟脅迫的作為，他們的動作只會更多不會更少，他們的目的只有一個，就是想扭轉“總統”大選的戰術，他們試圖用打壓的行動，告訴台灣人說我們不能買戰機、我們不能撐香港，我們只能選擇一個會向中國低頭的“總統”。



蔡英文說，我在這裡代表“中華民國台灣”堅定的告訴中國，對於一國兩制，我們的答案只有三個字就是不可能！這些鴨霸式的、惡霸的壓迫，不會讓台灣人放棄堅持，我也要告訴我們所有的同胞，如果我們在這裡選擇放棄堅持的話，那我們世世代代的台灣人就不會有主權、不會有自由、不會有民主，我們將會一無所有。



媒體追問，外媒點名台灣在加勒比海邦交國海地、南太的吐瓦魯，外交關係是否有所鬆動？蔡英文沒有接受任何提問，發表談話之後，表情嚴肅的離開。