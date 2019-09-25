汪毅夫：骨灰級的博士論文

汪毅夫（來源：中評社資料圖） 中評社北京9月25日電（作者 汪毅夫）《民主的經濟理論》是美國斯坦福大學經濟系安東尼·唐斯的博士論文。論文完成於1956年、初版於1957年，是一部真正的骨灰級的博士論文。然而，這部骨灰級的博士論文並不像骨灰一樣僅供收藏，而是長久地充滿活力、嘉惠學林。《民主的經濟學理論》初版就給作者帶來“政治科學影響力最大的經濟學家之一”的學術殊榮，為讀者提供了“經驗政治科學的經典”。



近年，我購得《民主的經濟學理論》（上海人民出版社2014年版）。一卷在手，看戲（台灣的選舉大戲)看不懂的時候，便看書。當然，最多的時候是看不懂戲、也看不懂書。我對唐斯嚴密的邏輯論證欽佩得很：他從“理性人”的假設出發，分析“理性的政治當事人會怎樣行為，以及這些行為會產生什麼後果”。但台灣的“政治當事人”的表現往往不是“理性”，而是吃了搖頭丸似的亢奮和狂熱。如果說，這完全不合邏輯，那我只能對邏輯表示遺憾，因為人所共見的事實就是如此。當然，書中有很精辟的判斷，如：“在兩黨體制中，每個政黨都要盡可能地同它的對手相似”。對於“藍綠對決”體制中的國、民兩黨，台灣“影響力最大”的媒體人黃智賢已敏銳地指出國民黨長得像民進黨的問題，可證唐斯的判斷也。“戲場小天地，天地大戲場”，看戲、看書之餘，我希望台灣的“政治當事人”回歸理性，希望兩岸關係和平發展。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）

