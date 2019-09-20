吉里巴斯與台斷交　AIT：美國深感失望

美國在台協會。（中評社 資料照） 中評社台北9月20日電／“外交部長”吳釗燮下午宣布自即日起中止與吉里巴斯共和國外交關係。美國在台協會（AIT）指出，吉里巴斯決定與台灣斷交、轉與北京建交，美國對此深感失望，並批評，中國積極改變兩岸現狀，包含誘使各國與台灣斷交，已傷害並破壞區域穩定。



中央社報道，AIT表示，與中國建立更緊密關係的國家，主要是希望此舉能刺激經濟成長和基礎建設發展，但長遠來看，往往讓自身狀況每況愈下。



AIT說，台灣是一個民主的成功故事、可靠的夥伴，以及世界上一股良善的力量。美國將會持續支持台灣，尤其當台灣已在因應全球挑戰方面做出重大貢獻，現在更尋求擴大貢獻之際。



AIT並表示，中國積極改變兩岸現狀，包含誘使各國與台灣斷交，已傷害並破壞區域穩定，更有損數十年來維持和平、穩定及發展的架構。美國支持兩岸關係維持現狀，包含台灣的外交關係及國際空間，這對維持區域的和平及穩定至關重要。



對於吉里巴斯與台灣斷交，AIT說，美國持續表達關切，美國在兩岸的和平與穩定上持續保有利益，而穩定的兩岸關係也為台海兩岸及區域帶來巨大的利益。美國持續信守奠基於美中三個聯合公報與台灣關係法的一中政策，並正研議各種可能應對的選項。