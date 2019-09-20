加駐古巴外交官患怪病　研究：可能是殺蟲劑

中評社香港9月20日電／根據一項新研究今天指出，用來驅趕蚊子殺蟲劑中的神經毒劑，可能是導致加拿大駐古巴外交官出現神祕相關症狀的原因。外界曾把這些健康異狀歸咎於疑遭聲波攻擊。



法新社報道，數十名加拿大和美國官員及其親屬2016年首度傳出暈眩、疲累和頭痛等症狀，同時出現聽力和視力併發症，這些症狀被稱為“哈瓦那症候群”（Havana syndrome）。



加拿大和美國有關當局最初懷疑，這些外交人員遭到某種聲學武器攻擊，使得美古外交緊張局勢升溫。



但渥太華當局隨後認為“不可能”遭到攻擊。



中央社援引報道，加拿大法克斯腦部修復中心研究人員與諾瓦斯科細亞衛生局和達爾豪希大學合作的研究指出，檢查腦部掌管記憶、注意力和睡眠週期區塊如何受損，判定“暴露於神經毒素”可能為罪魁禍首。



加拿大廣播電台（Radio-Canada）新聞雜誌Enquete在網路上取得研究摘要表示：“這與聽覺攻擊無關，用來消滅蚊子的神經毒劑更有可能釀禍。”



26人參與這項研究，包括一群從未住在古巴的人對照組，都接受血液檢測和腦部掃描。



這項研究指出，15名加拿大受害者據報“逐漸出現衰弱症狀”，不像描述聽到大聲刺耳、響亮聲響，或是感覺身體有震動的美國同伴。



加拿大這項研究總結，加拿大外交官可能在一段時間接觸商用殺蟲劑中低劑量的神經阻斷劑。