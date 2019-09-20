李穀一：以無限精力為祖國歌唱

訪談現場。（圖片來源：人民網） 中評社北京9月20日電／“你的身影，你的歌聲，永遠印在，我的心中”，訪談現場一句清唱就擊中人心。唱過千萬遍的歌曲，再張口仍然蘊含著濃濃的情感，聲入人心。這是李穀一演唱的魅力。



改革開放之初，她以一首《鄉戀》推開窗，讓人們看到百花齊放的文藝之春。《我和我的祖國》《難忘今宵》《絨花》……她以甜美細膩飽含深情的嗓音留下了幾代人傳唱的經典之聲。從學花鼓戲的小姑娘一直唱進人民大會堂，從顛覆傳統唱法到創業輕音樂團，從創作戲歌到合作年輕音樂人，李穀一在藝術道路上的創新從未停止。未來，她還要“繼續以無限精力去歌唱”。



從“不喜歡花鼓戲”到唱進人民大會堂



強國論壇：您最初為什麼選擇學習花鼓戲？學習歲月中印象最深的是什麼？



李穀一：最早我是學聲樂，但是那時老師覺得我沒有變聲，所以讓我先學舞蹈，讓我在湖南藝術學院舞蹈專修科學古典舞劇。後來我轉行到湖南省花鼓戲劇院，從1961年就開始學唱我的花鼓戲。有一件最難忘的事，就是1965年我們來北京匯演。當時我們有十個小戲在中南五省匯演的時候表現不錯，來北京匯報。我們在大會堂小會堂給領導人演出，後來我還上了天安門觀禮台。作為一個地方演員，又那麼年輕，能夠到人民大會堂演出，又能上觀禮台觀看10月1日的國慶大遊行，在那個時候見到了毛主席。後來在人民大會堂毛主席和其他領導人接見我們，跟我們照了相。這是我終身難忘的。從不喜歡、不了解、不理解到最後喜歡花鼓戲，而且取得了一定的成就，這就是花鼓戲演員的一個大概過程。它是我藝術的起步，是我以後藝術道路長河的根基、土壤。

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文藝為人服務 唱出生活酸甜苦辣



強國論壇：《鄉戀》當年引發的爭議對中國音樂文化的發展有哪些意義？



李穀一：改革開放以後，《鄉戀》開始突破“關卡”。當時對這首歌，大家有不同的看法。有人認為這種聲音的表達不太“革命”，引起了很大的爭論甚至批判。文藝創作，我們情感的抒發到底應該怎麼走？只有一種嗎？這首歌在當時來講就是一種創新和嘗試。我唱這首歌的時候想區別於過去歌曲的唱法，所以用了半聲、輕聲，很抒情的演唱方法，比較柔美、比較甜美地去唱它，唱人的情感。改革開放是以人為本，我們文藝是為人服務，人的七情六欲，生活中的酸甜苦辣，很多東西我們要表現出來。一種情感就太單調了，也不可能只有一種情感。高強響硬的作品是需要的，但不是唯一。按照當時的評論，這首歌在那個時候是起到裡程碑的作用。因為它畢竟是推開了一扇窗，讓我們的思想得到解放，讓我們知道文藝創作是百花齊放，不是一花獨放。各種唱法都有喜歡的群體，個人可以保持自己的唱法。但是有一點，就是要老百姓喜聞樂見。



強國論壇：怎樣看待《難忘今宵》成為大眾心中難以超越的“春晚記憶”？



李穀一：《難忘今宵》本來是為春節晚會創作的，現在大家約定俗成，不聽《難忘今宵》就覺得晚會還沒有結束，意猶未盡。現在很多學校、單位包括家庭的聚會，也要把唱《難忘今宵》作為一個結束的“儀式”。為什麼？它的歌詞太絕妙——“神州萬裡共懷抱，共祝願，祖國好”——不管你在哪個角落，只要是炎黃子孫，都會有這個心願，希望祖國一天天強大；“青山在，人未老”，親朋好友“明年春來再相邀”，舊的一年過去了，新年也可以做很多計劃，做很多事情。大家就把它當成辭舊迎新的一個儀式。每年春晚辛苦的都是舞蹈演員、舞台工作者、導演組，他們一步都不能離開工作崗位。舞蹈演員來回換衣服，很辛苦，滿身都是大汗；舞美燈光師也到不了前台，看不了節目，只能在後面聽聲音。作為文藝工作者，逢年過節是我們工作最忙的時候，也是最應該忙的時候，從事這一行就應該有心理準備。所以不能跟家里團聚，家屬們也都能夠理解。我們不在乎這個事情。

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探索改革 創業中國輕音樂團



強國論壇：1982年您創辦了中國輕音樂團。樂團在創辦和運營中經歷過哪些挑戰？



李穀一：1982年我從中央樂團出來組建中國輕音樂團。一是做藝術品種的改革，那個時候“輕音樂”是外來詞，不完全是流行音樂，也不完全是傳統音樂和古典音樂，里面包羅萬象。我們是兩部分，一個是樂隊，一個是歌唱，西洋的、民族的、通俗的唱法都有。我們最大的實踐就是文藝體制的改革，這也是最重要的。當時就想試一試，後來給我們批的是“官辦民助”。辦，但是國家並不養你們，想要自己走市場經濟這一軌。當全國大環境都沒有改的時候，一個品種改，很難。當時因為我名氣比較大，自己又是團長，所以要去和演出公司談業務，為了100塊錢都要談到晚上兩三點鐘，事無巨細，而且必須每一場我都得去演唱，很累很累。財、物很困難，尤其人才進不來，很多人都是義務為我們服務。開會、學習、研究策劃節目都是在我家里。排練的時候，因為孩子們住的比較分散，有時候借回龍觀賓館的禮堂去排練，來回就得四個小時，都是自己打車或者坐公共汽車去排練，很艱苦。當時我們的口號是“農村包圍城市”，先在農村演出實踐一下，看我們這個藝術品種老百姓歡不歡迎，最後才到城市演出。我們到湖南邊遠山區演出，到江蘇蘇北地區十個城市演出，應該講是非常成功的。後來我們到大城市演出，北京很多領導同志來看我們演出了，對我們鼓勵很大；美國前總統裡根和他的夫人南希1985年來中國訪問的時候，中國輕樂團在人民大會堂為他們演出；我們還參與了很多義務演出。表現得還是蠻好。後來我們又回歸了文化部。



傳揚戲曲文化 “戲歌”味更濃



強國論壇：作為湖南省非物質文化遺產花鼓戲傳承人，您在傳承花鼓戲上做了哪些努力？



李穀一：花鼓戲是我藝術的土壤，也是我的根，在我的歌曲里面有很多花鼓戲的成份在里面。我錄音的時候錄了一些花鼓戲，利用各種機會和條件，盡量演唱我的花鼓戲。90年代初，我提出了“戲歌”這一概念——戲曲有幾百種，創作者把元素提煉出來，用創作歌曲的辦法新寫的一種藝術歌曲，用創作歌曲的方法把戲曲的元素融到里面，有濃鬱的戲種風格。比如《前門情思大碗茶》，1984年我和薑昆在春晚演唱的《劉海砍樵》。我在唱《瀏陽河》的時候也保留了戲曲的味道，有幾個字用湖南地方的方言唱；《故鄉是北京》里“走遍了南北西東”，如果沒有學過唱京劇，或者大鼓，可能就唱不好。戲歌突破了地域、語言，能夠讓更多的老百姓更好地了解中國的戲曲。戲曲行腔出來就不一樣，味道更濃，讓我們的古老的戲曲能夠更傳承、傳播、傳揚和發展。

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時代要求作品不斷出新



強國論壇：現在一首歌成為“經典”是否越來越難了？



李穀一：對經典作品我有四點看法。第一，思想性，一定是真善美、正能量，符合我們的國情和民情。第二點，藝術水平，不管是男聲或者女聲，不管是音樂還是歌詞，都是高標準的。比如《難忘今宵》的旋律、歌詞，我們唱的是家國情懷、大愛無疆。當然也有“小”的，像《鄉戀》，唱小情、家情。第三點，群眾性，家喻戶曉，喜聞樂見。第四點，時間性，不是唱幾個月或者幾年，是很長很長，永遠流傳下來。我們有很多經典，50年代以後的電影、歌劇歌曲，很多傳到現在，永遠唱不忘。為什麼現在經典難形成？其實也不見得。很多歌曲也還是形成了，因為現在的作品豐富多彩，越來越多，平台也越來越多，所以有點不知道從哪選擇了。這個時代就是節奏快，聽歌、唱歌也是如此。觀眾要求演員更換得特別快，願意不斷看新的作品出來，所以很難“經典”。但實際上有很多歌曲是寫得不錯的，而且旋律大家都很喜歡，尤其有很多影視作品的音樂寫得很好。



合作年輕人 挑戰帶來驚喜



強國論壇：近年來您和很多年輕音樂人合作，有哪些不一樣的感受？



李穀一：是給我一種激勵，一種鼓勵。比如說我和霍尊唱《一念花開》。霍尊是老百姓都已經熟悉的年輕演員，唱得非常好，我現在已經75歲，他才26歲，我們倆加起來100多歲，必須要跟他配合，跟他縮短這個距離，聲音的用法就要返回16歲之前那個聲音，所以對我是很大的挑戰，而且我也願意接受這種挑戰。還有和小蟲他們合作的《龍文》，也不能唱得很老氣，像我這個年齡，要唱很年輕的聲音，對於一個老同志來講就是一個挑戰。給我一個最大的驚喜和感慨是，小蟲把我的中低聲部發揮得很好。過去我這個聲部唱歌都是往高唱，唱到HighC，到降B，中低聲區反而唱得很少，他恰恰把我中低聲區挖掘出來了，拓寬了我的音域，讓我非常感動，非常興奮，我非常感謝他。和任何一個音樂人或者跟任何一個年輕藝術家合作，對我們來講都是一種挑戰，都是一種激勵，是一個很好的學習機會。

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以有限生命無限精力探索歌唱



強國論壇：您在基層慰問演出活動中有哪些難忘經歷？



李穀一：我們經常去部隊演出，邊防、海防、空軍，很多地方我們都去過，最難忘的就是老山前線。我們去了一個月，在戰場的前沿，炸彈還埋在我們這邊，司令帶我們走的時候說你們一步都不能落，一個一個踩著我的腳印走，走偏了要踩到炸彈。我們在演出中看到很多年輕人剃光頭了，他們說要上前線，如果受了重傷，留頭髮不好搶救，給我們震撼挺大的。他們年紀輕輕地坐在那里，為保衛祖國，作出犧牲的準備，看到自己的親人來慰問演出還是歡天喜地的。一想到每次火災、天災、地震的時候，總是人民解放軍衝在前面，他們為國家的安全獻出自己的鮮血和寶貴的生命，就有講不出來的心酸和難過。希望我們能夠懂得他們，能夠懂得保衛我們的這些人民子弟兵，珍惜和平。



強國論壇：新中國成立70周年之際，回顧自己的藝術生涯，您有哪些感受？



李穀一：我從藝57年，是一步一步走過來、一步一步感受過來的，對國家的變化，我自己的成長，都是深有體會的。一個人成長，離不開好的環境，離不開黨和國家的政策，也離不開自己的艱苦奮鬥，離不開老師、同行們的鼓勵和支持。改革開放開始，我自己去探索去創新，唱了很多歌曲，這幾十年都是在黨的培養下、國家的培養下，在同仁們、老師們的幫助下，自己一步步走到現在。現在我退休了，但是我想，人的生命是有限的，精力可能是無限的，我願意以自己有限的生命和無限的精力，在歌唱事業中，向黨、向國家奉獻自己的餘熱。

（來源：人民網）