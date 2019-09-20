一周斷兩邦交國　國民黨要求撤換吳釗燮

中評社台北9月20日電／台灣16日才與南太島國索羅門群島斷交，“外交部長”吳釗燮今天宣布與另一太平洋“友邦”吉里巴斯終止外交關係。國民黨表示，蔡英文應立即撤換吳釗燮等官員，並重新檢視外交政策，避免邦交國數字繼續下探。



國民黨透過新聞稿表示，民進黨執政短短3年多來，斷交國家已累積至第7國。面對本週連續兩邦交國斷交，蔡英文提不出解決方案，僅以“中國用各種方式干預選舉”、“大陸企圖影響台灣選舉”等說法，企圖轉移蔡政府外交無能的焦點。



國民黨表示，蔡政府刻意將近期的斷交潮與明年大選牽扯在一起，營造國內仇視對岸的氛圍，不思自我檢討外交政策的問題，卻意圖藉此獲取選舉利益的作法，實在令人無法苟同。



國民黨並指出，“外交部長”吳釗燮今年5月初於“立法院”還信誓旦旦表示，“今年不會有邦交國與我國斷交”，事隔不到幾個月，兩個邦交國斷交，“外交部”若非情資掌握不足，怠於職守，就是刻意隱瞞外交危機，只報喜不報憂，國民黨要求蔡英文應立即撤換不適任的“外交部長”吳釗燮等相關官員。



國民黨強調，民進黨身為執政者，應該正視斷交背後的真正原因，提出實際應對方式，而非繼續將責任推向斷交國、大陸當局或國內的在野黨，否則，台灣國際處境持續遭壓縮，將有損於台灣對外關係與正常發展。