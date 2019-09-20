美聯儲降息凸顯經濟不確定性壓力

中評社香港9月20日電／在7月底實施10多年來首度降息後，美國聯邦儲備委員會18日再度降息。在當天的新聞發佈會上，美聯儲主席鮑威爾多次強調“不確定性”正在讓美國經濟承壓，並表示美聯儲再度降息是為了給持續存在的風險“上保險”，以期美國經濟在面對顯著變化時能保持強勁。



鮑威爾認為，近期美國製造業產出、企業投資、出口均有下降，主要原因在於海外經濟增長放緩和貿易政策走勢這兩大不確定性。



跟蹤美國製造業走勢的兩大權威機構美國供應管理協會和英國IHS馬基特公司的近期數據一致顯示，美國製造業採購經理人指數（PMI）出現顯著下跌。該指數是經濟學界關注的研判未來經濟走勢的重要先行指標。



企業投資也反映出不確定性給美國企業帶來壓力。由美國大型企業高管組成的“商業圓桌會議”18日發佈的調查結果顯示，反映美國企業高層信心的經濟前景指數已經連續6個季度下滑，今年第三季度較上季度下滑10.3至79.2。



新華社報道，商業圓桌會議主席兼首席執行官、小布什政府白宮幕僚長喬舒亞·博爾滕稱，不確定性阻礙了經濟潛力的充分釋放，限制美國的增長和投資，美國企業“正把腳穩穩地放在剎車上”，而且“正在偶爾點下剎車”。



出口數據也直接折射出全球經濟疲軟和貿易政策不確定性給美國經濟造成的拖累。美國商務部8月底公佈的二季度實際國內生產總值(GDP)數據顯示，當季美國出口增速相比一季度全面下滑、由正轉負，其中貨物出口下滑5.6%，服務出口下滑6.3%，總計下滑5.8%，拖累GDP增長0.71個百分點。