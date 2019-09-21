社評：東博會吹響中國－東盟合作最強音

中評社香港9月21日電（評論員 彭念）第十六屆中國－東盟博覽會（以下簡稱東博會）日前在廣西南寧順利舉行。此次東博會正值落實《中國－東盟戰略夥伴關係2030年願景》的開局之年，對中國－東盟關係的未來發展具有重要意義。



自2004年誕生以來，東博會共舉辦投資活動600多場，促成投資合作項目4000多個，舉行200多個會議論壇，有力地提升了中國與東盟國家的經貿聯繫和人員往來，成為深化中國－東盟合作、維護中國－東盟友好關係的重要載體。



尤其是今年以來，東盟歷史性地取代美國成為中國的第二大貿易夥伴，凸顯出東盟對華貿易的巨大潛力。在中美貿易爭端陷入“拉鋸戰”的困境下，中國與東盟的貿易合作迎來新契機。東盟國家可以在中美之間發揮貿易承接作用，承擔美國“借道”東盟進口中國商品的功能。而中國商品也可以通過轉口東盟出口美國，從而規避美國的關稅大棒。



本次東博會既有東盟國家參展，也廣泛邀請歐美企業參會。這將強化東盟在中國與歐美貿易中的“聯結”作用，進一步釋放中國與東盟的經貿合作潛力，鞏固中國－東盟關係的經濟基礎，促進中國－東盟關係提質升級。



在東博會舉辦之前，中國－東盟關係可謂喜憂參半。一方面，中國與菲律賓、馬來西亞等東盟國家的雙邊合作不斷深化。前不久，菲律賓總統杜特爾特成功訪華，雙方簽署包括海上油氣共同開發在內的多項合作協議。馬來西亞也重啟中企投資的東鐵項目，積極支持並參與共建“一帶一路”，中馬雙方還建立海上問題雙邊磋商機，共同維護南海和平穩定。



另一方面，中越在萬安灘的對峙持續且公開化，給中越關係及中國－東盟合作帶來了負面影響。同時，菲國內親美勢力要求政府重啟南海仲裁案，炒作中菲漁船相撞及中國公民在菲涉賭，給中菲合作增添障礙。美國、歐盟、日本及澳大利亞近期也紛紛以南海仲裁案為借口對華施壓，企圖聯合限制中國在南海的行動，並趁機攪動南海局勢升溫。



在這種嚴峻的新形勢下，東博會的到來可謂恰逢其時。一則，通過東博會的平台來擴大中國與東盟的貿易投資，以實實在在的經濟收益來增強東盟國家與中國進行合作的信心和意願，有利於鞏固中國與東盟深化合作的大趨勢。二則，越是在中國－東盟合作面臨阻礙的關鍵時刻，越需要類似東博會的平台來凸顯合作的好處。換言之，通過增強中國－東盟經貿合作的吸引力和擴大東盟國家經濟收益的受惠群體，領土爭端的關注度和影響力會相對降低，南海降溫趨緩局勢會得到維持，中國－東盟關係也能行穩致遠。



東盟地區是中國推進“一帶一路”建設和擴大對外開放的重要方向。本次東博會以“共建‘一帶一路’，共繪合作願景”為主題，顯示出“一帶一路”在中國－東盟關係中的重要地位。東博會可以成為中國與東盟共同推進“一帶一路”的另一個重要的多邊合作舞台，為雙方共建“一帶一路”增添新動能。尤其是在中國具有比較優勢、東盟國家大力提倡發展的互聯互通、數字經濟、科技合作、金融開放、電子商務及跨境旅遊等領域，東博會將提供諸多合作機會，推動“一帶一路”在東南亞走深走實。