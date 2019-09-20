高雄槍案偵破　韓國瑜批蔡政府失去比例原則

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月20日電（記者 蔣繼平）針對高雄治安事件演變成政治事件，警方昨晚抓到開槍嫌犯並宣布破案後，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜到前鎮分局慰勉後受訪時，再度抨擊中央失去比例原則，注意力都看著高雄，他呼籲，政府都要超越藍綠，不要用政黨來看問題。



高雄接二連三發生的開槍、砸車、砸店暴力事件於19日晚間逮捕8名嫌犯、2枝槍後宣布破案，“警政署長”陳家欽20日下午通知將前往高雄市警察局進行慰問，韓國瑜則提早一步，臨時新增市政行程到前鎮分局進行慰勉。



韓國瑜會後受訪時表示，中央都在關注高雄，一下子“內政部長”來、“警政署長”來、刑事局長來，改天不知道“交通部長”、“教育部長”、“法務部長”會不會來，因為最近斷交，不知道“外交部長”會不會也來？



韓國瑜指出，警察局有很精準的科學統計，高雄跟去年同期相比，刑事案件減少2.08%、破案率提高2.09%，如果都用這種方式，那其他所有縣市發生這種問題，是不是都要同樣方式來進駐，痛批失去比例原則。



韓國瑜也抨擊，同樣淹水，高雄水退這麼快，但“行政院”所有眼睛都看著高雄，眼睛卻不看台南、屏東，這都是不對的。



韓國瑜表示，不管是治安、公共政策、人民生命財產，政府都要超越藍綠，不要用政黨來看問題，市政府和警察局一定會抓緊治安工作，這是最基本的第一要求。