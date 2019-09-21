中評關注：浙台周“含新量”足　科技感滿分

大屏幕上出現了待簽約的項目名稱，下方有手印。（中評社 沈而忱攝） 中評社北京9月21日電（記者 沈而忱）以“共享機遇 融合發展”為主題的2019浙江·台灣合作周17日在杭州開幕。杭州主場的日程，包括兩岸產業融合發展論壇、兩岸電商協作高峰論壇，以及一系列專題活動。在合作周杭州主場的活動期間，中評社記者注意到，“科技”和“創新”成為了關鍵詞和新亮點。



亮點一：項目簽約儀式出新招



開幕式上，兩岸進行了項目簽約。在我們的印象中，項目簽約儀式是在一張長桌上舉行，在紙質文件上簽字後，雙方互換文本。浙台周上的簽約儀式則不落窠臼，充滿了科技感。



只見大屏幕上出現了待簽約的項目名稱，隨後項目名稱下方，各自出現了一對手印。各位簽約人將手放置於手印上，屏幕上出現了白色線條，將兩岸簽約人的名字連在一起，並寫出了簽約人的姓名，以及他們所代表的企業或政府部門。伴隨著激昂動感的背景音樂，主持人宣布“簽約成功”！



簽約成功後，項目簽約人互相握手致賀。浙江省委副書記、省長袁家軍，中央台辦、國務院台辦副主任裴金佳，兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍，兩岸企業家峰會台灣方面理事長蕭萬長等人上台，與簽約人員合影留念。科技感和創意感十足的簽約儀式不僅便捷高效，而且讓與會人員也大開眼界。記者注意到，整個簽約儀式，台下各位嘉賓一直舉著手機，見證與記錄了這場創意滿分的簽約儀式。