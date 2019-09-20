又斷交　江啟臣：台灣已變美國的豬隊友

藍委江啟臣。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月20日電（記者 洪德諭）台灣20日宣布與吉里巴斯斷交，一周斷交2國。國民黨“立委”江啟臣今在立法院總質詢表示，雪崩式外交若束手無策，將會是更大危機，中南美邦交國斷交讓美國後院開大門，南太平洋“友邦”斷交影響印太戰略，民進黨主打親美政策，但已成為美國的拖油瓶、豬隊友，難保美國把台灣從旗子變棄子。



面對江啟臣質疑政府對雪崩式斷交無對策的擔憂，蘇貞昌回答，吉里巴斯前幾天還在幫台灣入聯講話，斷交不是講錯話、做錯事，是國際間政治現實，中國打壓台灣是很OVER。



“立法院”20日邀請“行政院”院長蘇貞昌備詢，報告明年度總預算案，“立委”則聚焦於斷交一事。



江啟臣表示，斷交後先不檢討誰該負責，而是蔡英文3年半斷了7個邦交國，面對雪崩式的斷交，若束手無策將會是更大的危機。



江啟臣解釋，蔡英文上任後在中南美洲斷了巴拿馬、薩爾瓦多等國，等於是在美國後院開大門，引中共勢力進入中南美。美國總統特朗普在推印太戰略，台灣期盼成為夥伴，但接連斷了索羅門群島與吉里巴斯，連邦交國都守不住，美國會怎麼想。



江啟臣強調，斷交將不僅是對台灣民心士氣產生影響，也對國際戰略產生影響，面對雪崩式斷交拿不出任何辦法，美國會認為台灣是豬隊友、拖油瓶，民進黨主打親美政策，也難保棋子變成棄子，到時誰變成中共代理人恐怕是執政黨。



江啟臣提醒，斷交不是罵罵老共推給一國兩制就算了，當5天內2個邦交國斷交，3年半7個國家斷交已讓台灣從震怒到習以為常，那要這個政府幹嘛？

