赴分局發破案獎金　韓為警察抱屈受政治連累

韓國瑜頒發破案獎金由前鎮分局長林新晃代表接受。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月20日電（記者 蔣繼平）高雄治安事件受到全台矚目，警方昨晚逮捕槍嫌並破案，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜下午到前鎮分局慰問員警，同一時間“內政部”“警政署長”陳家欽也到高雄市警察局慰問，雙方互別苗頭。韓國瑜致詞也替警察抱屈，受到政治操作連累，逐一握手並拍背給予打氣加油。



高雄接二連三發生的開槍、砸車、砸店暴力事件於19日晚間逮捕8名嫌犯、2枝槍後宣布破案，“警政署長”陳家欽20日下午通知將前往高雄市警察局進行慰問，韓國瑜也臨時新增市政行程，提早一步到前鎮分局進行慰問。



韓國瑜跟高雄市警察局長李永癸一起搭車抵達前鎮分局，並前往勤指中心頒發破案獎金新台幣20萬元，由前鎮分局長林新晃代表接受，韓致詞勉勵後，離開前也一一向現場員警握手寒暄，並拍拍背提醒要好好補眠，別把身體累壞。



另外，韓國瑜致詞時也為警界抱屈，韓說，中央政治操作把高雄市形象搞壞，事實上，高雄治安基本上平順，希望不要政治操作，讓個案回歸警方偵辦精神方向，因此一定要替警察加油。



韓國瑜表示，高雄市槍擊案鬧得沸沸揚揚，全國矚目，但他覺得事情要一碼歸一碼，身為高雄市長，肯定警方非常努力辦案，且更感謝警眷給予背後的支持，責備批判只是一時的，並指示落實治安工作。