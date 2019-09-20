張善政：蔡英文掉七真“落漆”！

韓國瑜顧問團外交小組召開記者會。左起：介文汲、張善政、陳一新。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月20日電（記者 倪鴻祥）台灣16日與索羅門群島斷交後，20日與吉里巴斯斷交，蔡英文上任後已斷交7國。中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜顧問團總召集人、前“行政院長”張善政今天下午舉行記者會，要求蔡英文為“外交休克”道歉，“外交部長”吳釗燮下台負責。



張善政下午與顧問團外交小組顧問、文化大學政治學系講座教授陳一新、前紐西蘭代表介文汲舉行記者會，並發布回應新聞稿，抨擊蔡英文三年半斷交七邦交國 蔡英文掉七真“落漆”！



張善政指出，蔡英文知道中共外交打壓是不可避免的事，但從“國安會”到“外交部”，都對中國大陸的外交壓力束手無策。蔡英文自2016年5月20日上任至今，已斷交7國。比起陳水扁失去9國、得回3國，猶有過之。事至如今，蔡英文不能只會怪“阿共打壓”，卻束手無策。



張善政表示，蔡英文只會用空話一句來捍衛主權，現在證明根本沒有用。我們也同時要求中國大陸應該正視“中華民國”存在的事實，“中華民國”邦交穏固是兩岸和平穩定的基石。請問蔡英文，失去邦交國是捍衛主權嗎？台灣外交不能再繼續失血，只有韓國瑜當選，既能捍衛主權，又不會斷交，更能積極參與國際活動，重返WHA，真正做到捍衛國家的主權與尊嚴。