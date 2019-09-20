是否還會再斷交　蘇貞昌：有可能

中評社台北9月20日電／台“外交部”今天宣布與吉里巴斯斷交，“行政院長”蘇貞昌在“立法院”備詢時說，中國這次為了自己面子，為了打壓台灣，很超過。國民黨“立委”詢問，會不會還有下一次，蘇貞昌表示，有可能，以中國現在的國力，當然會繼續蠻橫的做法。



台灣16日才與南太島國索羅門群島斷交，“外交部長”吳釗燮稍早宣布與另一太平洋“友邦”吉里巴斯終止外交關係。



中央社報道，蘇貞昌今天率主計長朱澤民、“財政部長”蘇建榮至“立法院”報告109年度“中央政府”總預算案編製經過並備質詢。面對與吉里巴斯終止外交關係，國民黨“立委”江啟臣在質詢時問，面對雪崩式的斷交，接下的策略與因應是什麼。



蘇貞昌回應，吉里巴斯在幾年前才為台灣入聯講話，幾天之間就這樣變化，這不是台灣說錯什麼話、做錯什麼事，這完全就是國際間政治的現實；但江啟臣表示，如果是這樣的回答，他認為先不要回答，先回去想好，再來對外講。



蘇貞昌隨即表示，不是台灣守不住，美國說話也不是只有挺台灣，美國是要防止中國進入後院，但中國這次為了自己面子，為了打壓台灣，這次是很超過了。



江啟臣則問，你說這次，那會不會有下一次、下下一次，蘇貞昌說，有可能，以中國現在的國力，當然會繼續蠻橫的做法。江啟臣表示，他要的是有一個具體的辦法，執政要拿出讓他佩服的方法，讓“國人”可以有信心的辦法，這樣就好了。