系列紀錄片《中國的寶藏》即將在英國開播

中評社北京9月20日電／中國駐英國大使館18日晚在倫敦舉行了系列紀錄片《中國的寶藏》推介會。該片計劃於今年10月在BBC世界新聞頻道播出。



該部六集系列紀錄片是中國央視紀錄國際傳媒有限公司出品，由該公司與英國野馬公司聯合製作，且是該公司第一部國際合拍片，也是本年度BBC新聞頻道播出的唯一中英合拍紀錄片。



該紀錄片介紹了中國知名博物館中的頂級文物。在紀錄片裡，英國著名歷史節目主持人阿拉斯泰爾·蘇克（Alastair Suker）踏足中國各地歷史博物館，探尋中國古老而令人嘆為觀止的歷史文物，從中追溯幾千年前的中國文化之源。



紀錄片採用超高分辨率拍攝技術方式，高水準、藝術地呈現了上海博物館中有3000多年歷史的西周大克鼎、陝西歷史博物館的唐三彩駱駝載樂俑以及北京故宮裡巨大的清代大禹治水圖玉山等諸多中國珍貴文物。



中國駐英國大使劉曉明、BBC全球新聞首席執行官吉姆·伊根（Jim Egan）、紀錄片主創團隊以及中英媒體代表共同出席了推薦會活動。



劉曉明在推介會上致辭表示，今年是新中國成立70周年，也是中英建立代辦級外交關係65周年。在這特別的一年，中英兩國共同合作創造這樣一部紀錄片，對兩個國家都有著重要而深遠的意義。《中國的寶藏》系列紀錄片從歷史走來，通過介紹中國文物，讓世界認識中國從哪裡來、向何處去，從而使各國民眾更加深刻地感知中國、了解中國、領悟中國。



紀錄片主創團隊在推介會現場分享了紀錄片製作過程中有趣的幕後故事。全場與會嘉賓共同觀賞了紀錄片的第一部分精彩內容。



（來源：中國新聞網）

