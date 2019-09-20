伊朗總統和外長獲得簽證　將參加聯合國大會

中評社北京9月20日電／伊朗駐聯合國代表團發言人當地時間19號證實，伊朗總統魯哈尼和外長扎里夫已獲得美國簽證，以參加在紐約舉行的聯合國大會。



當天，伊朗外交部在社交網絡發布消息稱，扎里夫20號前往紐約。因美伊關係緊張，此前扎里夫曾表示，美國國務卿蓬佩奧正試圖拖延給前往紐約參加大會的伊朗代表團發放簽證。



第74屆聯合國大會17號在紐約聯合國總部開幕，一般性辯論將於24號開始舉行。



（來源：央視新聞客戶端）

