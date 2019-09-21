中評側記：台胞眼裡的浙江什麼樣？

兩岸企業家峰會台灣方面理事長蕭萬長在浙台周開幕式上致辭。（中評社 沈而忱攝） 中評社北京9月21日電（記者 沈而忱）2019浙江•台灣合作周17日在杭州開幕，此次合作周展現“共享機遇•融合發展”的主題與理念，共有1000位來賓參與，其中台灣嘉賓600多人。中評社記者發現，風景秀麗、經濟發達、政商環境好，是浙江在台胞眼裡的三大標簽。



全國台企聯會長李政宏用“經濟繁榮、創新開發“來形容浙江。他表示，浙江是大陸改革開放先行地，是大陸發展速度最快的地區之一，一直是大陸民營企業的搖籃，亦是台商青睞的投資寶地。他認為，浙江的政商環境十分優越，省政府不僅積極推行”最多跑一次“政策，通過“一床受理、集成服務、一次辦結”的服務模式，讓群眾和企業道政府辦事“最多跑一次”，更是高度重視台商台資，出台了76調試是一件，為台商在浙江投資興業、創業就業、學習生活提供了極為便利的政策環境。



兩岸企業家峰會台灣方面理事長蕭萬長同樣盛贊浙江的投資環境。他說，浙江切實推動減稅降費政策、全面對台灣開放、率先同台胞分享數字經濟、進一步加強台企的融資，為台商打造了一個優良的環境。他更對浙江的新經濟贊不絕口，認為浙江經濟已經進入了創新驅動和數位經濟的新時代，以其悠久的經商傳統，優越的創新精神，及在電子、互聯網、人工智能等方面的持續推陳出新，不斷引領著大陸產業發展，深刻改變了各地民眾的消費行為，甚至帶動了全球新興產業的發展潮流，值得贊佩和關注。



台灣敏實集團董事會主席秦榮華在浙江建廠多年，他用 “天道酬勤”、“地道酬善”、“人道酬誠”、“商道酬信”、“業道酬精”五個詞來形容他眼裡的浙江，即勤勞、善良、誠實、守信、鑽研。



有台商對中評社記者表示，浙江的互聯網發展非常迅速，自己此次是來“取經”的，最後還不忘幽默地補充了一句，“杭州的女孩子跟我們台灣都一樣溫柔。”



