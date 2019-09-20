任內斷交7國　張善政：蔡有什麼臉競選連任

韓國瑜顧問團總召集人張善政。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月20日電（記者 倪鴻祥）台灣16日與索羅門群島斷交後，20日與吉里巴斯斷交，蔡英文上任後已斷交7國。中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜顧問團總召集人、前“行政院長”張善政今天下午舉行記者會，要求蔡英文為“外交休克”道歉，“外交部長”吳釗燮下台負責。



張善政指出蔡英文有兩個問題，一是她把外交與兩岸政策過於簡化，二是蔡英文把責任歸因在對岸挑釁。只要蔡的兩岸政策不改弦易轍，再有10個、100個“外交部長”也不夠用，蔡還有什麼臉要選連任？



張善政與顧問團外交小組顧問、文化大學政治學系講座教授陳一新、前紐西蘭代表介文汲下午4時30分在善科基金會舉行記者會，針對索羅門及吉里巴斯一週內先後斷交作出回應。



張善政表示，一週內連掉兩國邦交國，大家不會幸災樂禍，而是非常心痛與著急，他要譴責對岸不應在這時候動手動腳，但一個銅板敲不響，蔡英文稍早發表聲明裡，認為不能只選擇一個會向中國低頭的“總統”，她要堅定告訴中國“一國兩制”只有三個字“不可能”，這表示蔡是敵對態度。



他指出，蔡英文這話有兩個問題，一是她把外交與兩岸政策過於簡化，不是向中國低頭投降，就是對抗，但外交與兩岸是一個連續的光譜，中間是有發展的空間，並非左右二分法，他不知道蔡英文是故意還是她在外交兩岸政策上思維不夠。



第二，蔡英文把責任歸因在對岸挑釁，事實上，馬英九時代也沒接受“一國兩制”，為何不會像現在掉這麼多邦交國？所以問題不是接不接受“一國兩制”，這代表蔡英文的外交兩岸政策有問題。



他說，如果蔡英文再繼續連任4年，不知道“邦交國”會還會掉幾個，蔡已經掉了7個邦交國，不但沒檢討，還準備用同樣的政策爭取連任，民眾怎能期待蔡的第二任外交會比第一任好？如果蔡再不檢討修改，邦交國數目到時候會不會只剩兩隻手可算出來？



張善政表示，“外交部長”吳釗燮自請辭職，獲蔡英文慰留是理所當然，因為蔡很清楚這不是吳的責任，只要蔡的兩岸政策不改弦易轍，再有10個、100個“外交部長”也不夠用，蔡還有什麼臉要選連任？萬一2020大選後只剩不到10個邦交國，蔡英文會是歷任民選“總統”裡外交成績最難堪的，希望她真的拿出辦法來，不是逞一時口實之快。