陳淞山：蔡應記取教訓趕快處理博士論文爭議

陳淞山。（中評社 資料照） 中評社台北9月20日電／綠營出身的政治評論員、前陳水扁辦公室主任陳淞山20日在美麗島電子報撰文評論2020大選指出，蔡英文與韓國瑜的藍綠對決將進入嶄新局面，蔡遙遙領先局面並不容易守得住，韓國瑜止跌回升也勢必發生。蔡英文該記取教訓，趕快好好處理解決其博士論文、學位的事實爭議問題。



陳淞山表示，郭台銘退出戰局之後，以目前最新的民調結果來看，蔡英文仍然遙遙領先韓國瑜，蘋果日報周周民調9月18日公布結果，蔡贏韓10.2%，19日美麗島電子報公布的蔡贏韓16.1%，20日旺旺中時民調的蔡贏韓 6.9%，20日品觀點民調蔡贏韓10.2%到10.5%情況（前者是把呂秀蓮加入調查）。顯然，韓國瑜並沒有因為郭台銘的不參選而有多少的獲利，而蔡英文也沒有因為呂秀蓮的意外殺出參選而受到嚴重的衝擊，基本上，仍然就是“蔡韓對決”的局面。



陳淞山指出，除了最近開始炒熱的蔡英文博士論文學位爭議話題，國民黨有所謂的“黑英計劃”之外，國民黨也開始轉向攻擊蔡英文的民生經濟治理及公營事業官位酬庸問題，並配合中共打壓台灣外交空間，連斷台灣兩個邦交國索羅門與吉里巴斯的話題，大力抨擊蔡英文與不承認“九二共識”造成兩岸政治僵局的國際外交困境問題。



他表示，顯然，正準備“轉守為攻”的國民黨已經開始調整好政治腳步，對蔡英文的人格、治理能力與領導能力展開全面性的攻擊，而因為香港“反送中”抗爭獲利的蔡英文居高不下的民調領先政治聲勢，可能會因為這一波內外夾擊的政治“混戰”受到部分的衝擊影響，開始逐步下滑，其對手韓國瑜應該也會開始止跌回升，逐漸拉近與蔡英文的民調聲勢政治差距。



陳淞山預測，從現在開始到11月22日政黨推薦登記截止日這段選戰“中期”期間，應該會是蔡英文民調高峰天花板往下滑落的政治關鍵期，如何止住下滑幅度與化解對手的猛烈攻擊態勢？甚至不讓領先選情產生任何翻轉或快速拉近情形，最重要的是不能犯大錯，更不能誤判情勢變化與發展，而且要適時掌握選舉脈動及主軸，對韓國瑜與國民黨的政治弱點及軟肋予以有效回擊，千萬不能因為目前選情比較樂觀而輕忽了對手的政治攻擊力道與衍伸出來的政治骨牌效應。



陳淞山認為，有效拆解蔡英文的博士論文爭議話題，是重要的政治問題，因為這是喜樂島聯盟與國民黨共同的政治打擊點，這是蔡英文“政治人格與道德”的挑戰，容易積非成是，也不是蔡英文表示：“學位是真的，有學位就一定有論文，這個假不了，希望選戰打的是政策、價值，不是無中生有、抹黑”的說法就能止住爭議，蔡英文應該立即主動拿出論文加以澄清，而不是靠漫長的法院審理程序去論斷真假！倘若論文萬一真的遺失了，也要積極去找出當時的畢業證書、論文口“試委”員或要求畢業學校倫敦政經學院正式對外公布或提出說法來釋疑，否則，當斷不斷的結果只會任由各種可能的“謠言”繼續滿天飛，不僅掩蓋了事實真相的公平客觀看待的機會，也很可能造成更難加以收拾的政治後果。



他認為，去年選戰期間，在“反同”議題政治攻防上，不斷的有所謂的“蔡英文認同支持同性戀，是因為其家族經營生物科技公司生產愛滋病的藥劑，所以，為了其家族賺大錢的私利才會支持同性婚姻的立修法”傳言，當時就幾乎看不到蔡英文正式出面主動澄清的政治動作，最後不管事實真相究竟如何，卻已造成很多人相信傳言而重大衝擊民進黨九合一大選的選戰情勢與結果。這難道不是星星之火可以燎原的典型政治案例嗎？



陳淞山說，蔡英文是該記取教訓，趕快好好處理解決其博士論文、學位的事實爭議問題，不要因為覺得無辜，就刻意忽視它，或者想等到選戰後期再來拿出“一槍斃命”的證據來反制或打擊對手，也就是當作選戰策略的政治操作，可能屆時就為時已晚，容易弄巧成拙或衍生出更多相牽連的負面政治骨牌效應結果。

