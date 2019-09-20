論文門疑雲難解　蔡政府與台媒纏鬥

蔡英文。（中評社 資料照） 中評社台北9月20日電／針對《聯合報》20日社論“蔡英文論文五大疑點，光提告無法釋疑”，“總統府”下午發布聲明表示，內容通篇援引涉誹謗者惡意曲解的不實資訊，意圖誤導輿論，我們表達強烈抗議。聯合報也回應表示，此為社會各界關切之事，因事關國家“元首”清譽，府方目前之說明迄未能釐清疑點，卻反指責本報“意圖誤導輿論”，明顯打壓言論自由。



“總統府”聲明全文如下：



各位媒體朋友早安，針對〖聯合報〗今天（20日）以社論“蔡英文論文五大疑點，光提告無法釋疑”，內容通篇援引涉誹謗者惡意曲解的不實資訊，意圖誤導輿論，我們表達強烈抗議，並聲明如下：



一、常理可知，查證學歷學籍的不二途徑，就是校方。〖聯合報〗作為國內最有規模媒體之一，竟然沒有能力或刻意迴避向校方查證蔡英文學歷，甚而以目前涉訟之不實資訊為新聞來源，暗示“總統”學歷“有疑點”，視新聞倫理與格調於無物，令人感到憤怒。



二、〖聯合報〗社論內容，自曝其報社新聞專業之匱乏，如政大校方所留存之畢業證書影本，早經本府發布，並經媒體報道，該社論竟仍質疑“兩校難道都未留存其論文和畢業證書影本”，可見該報連翻找新聞的基本查證工作都付之闕如，足見該報新聞可信度堪慮。



三、有關“總統”學歷一事，LSE校方、“總統府”、“教育部”等單位已多次做過說明，並完整提供各項資訊，然而〖聯合報〗等有特定立場者卻置若罔聞。日昨媒體揭露在野黨準備於“國會”新會期，藉言論免責特權啟動選舉抹黑，報方隨即有類似社論配合如此，在野黨則隨即援引為“國會”記者會資訊，種種巧合更啟人疑竇，亦與多年前宇昌抹黑案模式如出一轍。



四、2011年〖聯合報〗以相同模式配合特定政黨操弄輿論，介入選舉，後雖經司法釐清真相，但國家也因此付出慘重代價，提醒報方嚴守專業倫理，切莫再次犯下當年宇昌抹黑案大錯，自失報格與公信。



聯合報對“總統府”聲明亦立即回應：



一， 蔡英文博士論文近期引起各方質疑，媒體亦廣泛報道及討論，本報社論基於媒體監督及追求真相之職責，整理各方疑點要求具體說明。此為社會各界關切之事，因事關國家“元首”清譽，府方目前之說明迄未能釐清疑點，卻反指責本報“意圖誤導輿論”，明顯打壓言論自由。



二， 蔡英文當年進入政大任教是否提供正式論文版本存查，府方及政大迄今未提出實證說明。



三， 本報並未指“總統”學歷造假，僅指出論文相關疑義，為可受公評之事。此事關係國家形象及“總統”誠信。府方竟妄指本報與在野黨配合，實屬無稽。