中評關注：郭放手爆料藍大老收錢　復仇？

郭台銘不參與連署選“總統”，國民黨仍危機重重。（中評社 資料照） 中評社台北9月21日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘16日宣布不參與連署參選後，傳出連署刊登促“韓郭合”的國民黨31位大老之中至少6位以上曾勸進郭參選，與郭友好的資深媒體人趙少康也揭露當中有人跟郭要很多錢，種種舉動顯示郭無意與國民黨整合，且有意無意挑起藍軍內部矛盾，國民黨仍陷整合危機。



趙少康18日在網路談話節目《觀點》爆料，雖然“郭柯配”最後並未成功，但郭台銘向他分享，柯文哲“從未跟自己要過一分一毛錢的資源”，郭台銘覺得柯文哲這點很不錯；但“國民黨登報那31大老當中，有些人向他要了一大筆錢”，甚至有一人要的錢比趙少康過去參與過的選舉募款、花費的經費來得多，“我不講，那數目很大”。



趙少康的說法餘波蕩漾。



郭台銘未投入連署參選，讓國民黨如釋重負，避免了重演2000年大選，因宋楚瑜脫黨參選，導致泛藍的宋楚瑜與連戰均未能當選，民進黨陳水扁僅以39.3%的得票率漁翁得利當選的危機。



在危機解除後，藍營喜孜孜表達感佩郭台銘顧全大局的決定，韓國瑜也在第一時間表態願意與郭台銘見面請益，一片看似大好的局面，郭陣營則悄悄發動新一波布局。首先表達郭無意與韓國瑜見面，越到後頭話越講得越重，發言人直接表明“拜託韓市長不用過來了”，藉此表達無意與國民黨進行整合。



除了不願整合外，郭陣營更放話，參與9月12日連署聲明的國民黨31位大老之中，至少6位以上曾勸進郭參選，還透露有2人不肯簽，同時與郭台銘友好的趙少康也揭露，這些大老有人跟郭要過錢，其中一人跟郭要很多錢，這個舉動顯示郭陣營在製造藍營內部的矛盾，對國民黨高度不滿。



郭陣營一再放話，讓藍高層皆受波及，由於郭陣營也沒點名說是誰，發言人又每天開講，一天丟一點內容，讓外界覺得簽名連署的31人都脫離不了關係。國民黨前主席洪秀柱都嗆聲，要求趙少康講清楚。



為何會有這樣的舉動？郭台銘宣布不參與連署後，其實並未真的放下政治事務，除了重整媒體連繫群組之外，蔡沁瑜也透露郭下周將展開全台感恩之旅，還將成立智庫。傳言郭將推派幕僚蔡沁瑜、郭昕宜選“立委”，兩人均未否認，蔡沁瑜還坦承她已遷戶籍，似乎這就是郭的目的。這兩位女將最近也密集上政論節目受訪，不斷的爆料藍大老向郭董拿錢的內幕。



郭台銘這些推“立委”候選人、成立智庫等等計劃會不會實現？以之前“郭柯王”高調結盟要進軍2020，郭卻在最後緊急踩煞車來看，首富的動態誰也說不準。但可以確定的是，郭對於藍大老裡，有人一手拿他錢，私下見面勸進，又公開簽連署書勸退，氣得牙癢癢。郭現在這些動作是否也是大復仇計劃？