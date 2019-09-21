斷交！韓國瑜批蔡英文的踏實外交是踏死外交

韓國瑜20日晚間在臉書以“萬金油與辣台妹”主題發文。（照片：韓國瑜臉書） 中評社高雄9月21日電（記者 蔣繼平）針對一周斷交兩國，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜20日晚間以“萬金油與辣台妹”為主題在臉書發布文章，批評自詡為辣台妹的蔡英文，執政後的“踏實外交”是毫無實際作用的空話，到處用一招“中共打壓”，猶如病入膏肓卻猛擦萬金油，以為有擦有效，其實再辣再嗆，都掩飾不了蔡的治國無方，真正“踏死”了台灣的外交。



文章貼出一小時，就獲得1.1萬人按讚，並湧入1554條留言，獲得不少迴響。



韓國瑜臉書全文如下：



【萬金油與辣台妹】



吉里巴斯，今天宣佈與“我國”斷交了，這是一個禮拜之內跟台灣斷交的第二個“邦交”國。在這個世界上，我們現在只剩下15個“友邦”了。



我希望中國大陸方面應該正視“中華民國”客觀存在的事實，在將海峽兩岸的和平及繁榮視為最重要考量的前提下，認知到“中華民國”“邦交”的穏固是兩岸和平穩定的基石。



面對中國大陸的外交壓迫，蔡英文政府所謂的“踏實外交”其實是毫無實際作為的不實空話。自詡嗆辣的辣台妹，其實只有一招，就是用永遠不變的萬金油藉口：“阿共打壓”到處抹。除此之外拿不出任何具體對策，唯有一再刷新自己的無能下限，整個“國家”都病入膏肓了，還在擦萬金油止癢覺得有辣就有效？



面對台灣外交與經濟雙重困境，蔡政府沒有對策、沒有方向、沒有一點點對於自己的“治國”不力應有的慚愧與惶恐。當年馬“總統”同樣面臨中共打壓，可是卻可以拿出具體政策迂迴致勝、突破困境。



可如今蔡英文的外交政策到底是什麼？三年多來拿不出來任何一項對台灣有利的具體外交政策或成果，蔡英文到底是顧主權的辣台妹、還是搞“台灣孤立”的斷交“總統”？



台灣內政外交都奄奄一息，因為蔡英文政府只會用“阿共打壓”這種萬金油來“治國”，再辣再嗆，都治不了民進黨“治國”無能、捍衛主權無力的真正毛病。“踏實外交”看起來就只是一個拿著大罐萬金油的辣台妹“踏死”了我們的外交而已。