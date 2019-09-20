“太極一號”在軌測試成功

中評社北京9月20日電／中國首顆空間引力波探測技術實驗衛星的第一階段在軌測試任務已順利完成。中國科學院副院長相裡斌20日宣佈，該衛星被正式命名為“太極一號”，中國空間引力波探測邁出了第一步。



新華社報道，如果以水面來比喻時空，引力波可以看作是時空的漣漪，不同頻率引力波反映了宇宙的不同時期和不同的天體物理過程。愛因斯坦一個世紀前基於廣義相對論預言了引力波的存在，科學家2015年首次在地面直接觀測到雙黑洞併合產生的引力波，這讓人類探索和認識宇宙多了一種新手段。



“太極一號”首席科學家吳岳良介紹，有別於地基探測，在空間可以探測到中低頻段的引力波信號，能夠發現天體質量更大、距離更遙遠的引力波波源，揭示更為豐富的天體物理過程。但由於引力波信號極其微弱，實施空間引力波探測挑戰巨大，需要突破目前人類精密測量和控制技術的極限。“太極一號”正是瞄準這一重大科技前沿，對一些核心技術的可行性和實現途徑進行在軌驗證。



據介紹，第一階段在軌測試和數據分析結果目前表明，激光干涉儀位移測量精度達到百皮米量級，約為一個原子的大小；引力參考傳感器測量精度達到重力加速度的百億分之一，相當於一隻螞蟻推動“太極一號”衛星產生的加速度；微推進器推力分辨率達到亞微牛量級，約為一粒芝麻重量的萬分之一。



中科院從2008年開始前瞻論證中國空間引力波探測的可行性，經過多年科學前沿研究，提出了中國空間引力波探測“太極計劃”，確定了“單星、雙星、三星”的“三步走”發展戰略和路線圖。



作為“太極計劃”奠基性的第一步，中科院科研團隊在不到一年時間裡完成了首顆微重力技術實驗衛星的研製任務。今年8月31日，“太極一號”在酒泉衛星發射中心成功發射。